Tour de France 2019 | tutte le classifiche dopo la diciannovesima tappa | generale | maglia

Tour de France 2019 : lesione muscolare alla coscia sinistra per Thibaut Pinot : La 19esima tappa del Tour de France 2019 è costata caro al Francese Thibaut Pinault. Uno dei grandi protagonisti della Grande Boucle è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 35 km dall’avvio di Saint-Jean De Maurienne a Tignes. Una frazione alpina che avrebbe dovuto consentire allo scalatore di replicare quanto messo in mostra sui Pirenei e guadagnare altro terreno sui rivali. Purtroppo l’epilogo è stato diverso e la ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “È incredibile - non ci credo. Domani darò tutto quello che ho per tenere la maglia gialla” : È ancora incredulo Egan Bernal, nuova maglia gialla del Tour de France 2019. quello che è accaduto nella diciannovesima tappa della Grande Boucle è infatti qualcosa di davvero pazzesco. La corsa è stata neutralizzata in cima al Col de l’Iseran, a causa di una fortissima grandinata nella successiva discesa, che ha reso impraticabile la strada, costringendo gli organizzatori a fermare la gara. I tempi per la classifica generale sono stati ...

Tour de France 2019 : sprazzi di Vincenzo Nibali! Lo Squalo va in fuga - poi resiste con i migliori sull’Iseran! : Oggi al Tour de France si è rivisto tra i migliori Vincenzo Nibali, che ha saputo essere protagonista in questo durissimo secondo tappone alpino. La reazione d’orgoglio dello Squalo è arrivata ancora una volta, nonostante questa Grande Boucle sia stata decisamente problematica. Il siciliano ci ha messo come di consueto tanta grinta e determinazione, che uniti ad una condizione in crescita, gli hanno permesso di fare una bella azione nella ...

Tour de France 2019 - Thibaut Pinot : ”Questa è la più grande delusione della mia carriera” : Il primo colpo di scena della diciannovesima tappa del Tour de France 2019 è stato il ritiro di Thibaut Pinot. Il ciclista Francese, dopo aver impressionato sui Pirenei, era diventato uno dei grandi favoriti alla vittoria finale. A destare qualche preoccupazione sulla sua condizione è stato l’atteggiamento nel primo tappone alpino, Embrun-Valloire, nel quale è rimasto a guardare. Nessuno, però, poteva immaginare che sarebbe stato costretto ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della diciannovesima tappa : Egan Bernal si esalta - Alaphilippe gestisce nel giorno sbagliato. Nibali d’orgoglio : diciannovesima tappa con un finale monco a causa del maltempo quella odierna al Tour de France 2019: in montagna, sulle Alpi, arrivano grandi verdetti. Egan Bernal è riuscito a ribaltare la Grande Boucle, andandosi a prendere la Maglia Gialla e mettendo più che un piede sul primo gradino del podio di Parigi. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle diciannovesima tappa Tour de France 2019 Egan Bernal, voto ...

Tour de France – Bernal non ci crede : le lacrime del colombiano - nuova maglia gialla [VIDEO] : Bernal in lacrime dopo la premiazione: il 22enne colombiano non nasconde l’emozione dopo l’interruzione della 19ª tappa del Tour de France e l’assegnazione della nuova maglia gialla La 19ª tappa del Tour de France ha regalato delle emozioni fortissime! Gli organizzatori sono stati costretti ad interrompere la tappa a causa delle condizioni meteo che hanno reso impraticabile il percorso negli ultimi 25km verso il ...

Tour de France – La resa commovente di Alaphilippe : “non credo di riprendere la maglia gialla. È stato un sogno” : Julian Alaphilippe alza metaforicamente bandiera bianca: il ciclista Francese crede sia impossibile riprendere la maglia gialla “Non credo di poter riprendere la maglia gialla“, parole amare quelle con le quali Julian Alaphilippe commenta l’esito della 19ª Tappa del Tour de France 2019. Il ciclista Francese, indietro dopo la fatica fatta in salita sull’Iseran, ha visto prima Egan Bernal sfilargli la maglia gialla e ...

Tour de France – Percorso imbiancato - le condizioni della strada dove sarebbero dovuti passare i ciclisti [VIDEO] : condizioni shock: grandine e sul Percorso della 19ª tappa del Tour, le immagini delle condizioni del tragitto che avrebbero dovuto affrontare oggi i ciclisti Clamoroso al Tour de France: gli organizzatori della Grande Boucle sono stati costretti ad interrompere la 19ª tappa a causa delle tremende condizioni meteo che con grandine e frane hanno reso impraticabili gli ultimi 25 km del Percorso verso il traguardo di Tignes. I tempi sono stati ...

Tour de France – Tempi presi in cima all’Iseran - Bernal è la nuova maglia gialla : la nuova classifica dopo l’interruzione della 19ª tappa : Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France dopo l’interruzione della 19ª tappa: la nuova classifica generale La 19ª tappa del Tour de France è stata interrotta a causa di una forte grandinata che ha reso impraticabili gli ultimi 25 km del tragitto che avrebbero dovuto percorrere i corridori per arrivare sul traguardo di Tignes. Gli organizzatori hanno deciso di fermare i ciclisti e di rendere validi i Tempi presi in cima ...

Il Bernal dimezzato. Al Tour de France tappa sospesa sull'Iseran : Egan Bernal è la nuova maglia gialla della Grande Boucle. Eppure non c'è sorriso nel volto del colombiano, solo stupore. Perché Bernal ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2019, la Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes, 123km, senza averla vinta, senza aver superato il traguardo di giornata.

Frana e grandine al Tour de France 2019/ Video : strada bloccata - tappa neutralizzata : Frana e grandine fermano il Tour de France 2019, Video: strada bloccata e tappa neutralizzata. Non mancano i colpi di scena.

Tour de France – Cambia l’esito della 19ª Tappa : Bernal non è il vincitore - confermata la maglia gialla : Cambia l’esito della 19ª Tappa del Tour de France: la frazione non avrà un vincitore. Tolto il successo ad Egan Bernal che comunque avrà la maglia gialla Clamoroso epilogo nella 19ª Tappa del Tour de France appena conclusasi. I ciclisti non sono potuti arrivare fino al traguardo di Tignes a causa del mal tempo. Una forte grandinata ha reso impraticabile l’ultima salita odierna che portava al traguardo, causando addirittura una ...

Classifica Tour de France 2019 - diciannovesima tappa : Egan Bernal nuova maglia gialla! I primi 5 in 1’42”! : Egan Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019. Il colombiano balza al comando della Classifica generale con un epilogo davvero incredibile nella diciannovesima tappa, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Il secondo tappone alpino di questa 106ma edizione della Grande Boucle è stato infatti neutralizzato in cima al Col de l’Iseran, a causa di una fortissima grandinata nella successiva discesa, che ha reso ...

Tour de France 2019 - risultati in cima all’Izeran nella tappa mutilata. I distacchi in vetta al GPM : La diciannovesima tappa del Tour de France 2019 è entrata di diritto nella storia del ciclismo. I corridori, a circa 30 km dal termine, sono stati fermati a causa di una violenta grandinata che ha reso impraticabile la strada. La giuria ha deciso di non assegnare la vittoria, mentre per la classifica generale i tempi sono stati presi al passaggio al GPM del Col de l’Iseran. Egan Bernal ha conquistato la maglia gialla, strappandola a Julien ...