Tour de France 2019 | risultati in cima all’Izeran nella tappa mutilata I distacchi in

Tour de France : tappa fermata sull’Iseran per la grandine - Egan Bernal è in maglia gialla : Nel giorno che ha sancito la fine del sogno in maglia gialla di Julian Alaphilippe e il ritiro di Thibaut Pinot è stato soprattutto il meteo a fare da protagonista al Tour de France. La tappa numero 19 doveva arrivare a Tignes, ma si è fermata in cima al colle dell’Iseran, con la comunicazione arrivata ai corridori diversi chilometri dopo il transito dal punto che è stato considerato come l’arrivo della corsa. A motivare questa clamorosa ...

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza vincitore! Corsa interrotta sull’Iseran per maltempo - Bernal primo ma niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...

Clamoroso al Tour de France - frane e grandine in Val-d’Isère : tappa annullata ma Bernal ha fatto l’impresa sull’Iseran [FOTO] : Clamoroso epilogo della 19ª tappa del Tour de France, oggi pomeriggio, sulle Alpi Francesi al confine con l’Italia: un violentissimo temporale ha provocato frane e scaricato molta grandine sulla strada proprio pochi minuti prima del passaggio dei corridori, tra l’Iseran e la Val-d’Isère. La tappq, quindi, è stata annullata in corsa e i tempi verranno presi sull’Iseran, dove il giovane colombiano Egan Bernal, appena ...

Quelli che cancellano peni e insulti dalle strade del Tour de France : Per evitare che finiscano nelle tv di tutto il mondo, come racconta un articolo del Wall Street Journal

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Albertville-Val Thorens. Altimetria - programma - orari e tv : Ventesima tappa del Tour de France 2019, la battaglia finale per la conquista della 106^ edizione della Grande Boucle. Albertville-Val Thorens, 130 km, una penultima frazione corta ma tremendamente intensa tra la Cormet de Roseland, la Côte de Longefoy e la salita conclusiva d’Hors Categorie di ben 36 km che porta al traguardo di Val Thorens he avrà l’onore di eleggere l’ormai vincitore di questo Tour a cui spetterà poi la ...