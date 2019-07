Tmb Salario | Caudo | nuova luce alla Salaria con rigenerazione

Ama : Cda ha avviato dismissione per Tmb Salario : Roma – “Sul tmb Salario il cda di Ama la settimana scorsa ha deliberato di avviare il percorso di dismissione dell’Aia e della messa in sicurezza/bonifica del sito”. Lo ha detto in commissione capitolina Ambiente il consigliere di amministrazione di Ama, Massimo Ranieri, specificando che “non abbiamo ancora chiesto alla Regione la revoca dell’Aia del tmb Salario”. Tuttavia, “la presidente di Ama ...

Rocca : Raggi deve chiarire su Tmb Salario : Roma – “Ieri sera in una nota trasmissione e’ andato in onda un servizio sul Tmb del Salario, quello che mesi fa ando’ in fiamme e che secondo la Raggi ha mandato il tilt il sistema della raccolta dei rifiuti. Nel servizio un dipendente di Ama del quale ovviamente non si vedeva il volto ha fatto chiaramente intendere che i camion ancora entrano pieni e escono vuoti e che i compattatori oggi siano in funzione?. Cosa vuol ...

Rifiuti Roma - dalla chiusura di Malagrotta senza alternative al rogo del Tmb Salario : come nasce la crisi e cosa può accadere : In principio era Malagrotta, 240 ettari. La discarica più grande d’Europa, nella periferia ovest della città di Roma. Un sito su cui si sono concentrate polemiche ambientaliste, inchieste giudiziarie e anche una procedura d’infrazione dell’Unione Europea. Per anni, a cavallo degli ultimi due decenni, si è cercato vanamente di trovare un sito alternativo alla “buca” di proprietà di Manlio Cerroni, il ...

Baglio-Piccolo : Raggi-Ama facciano fatti concreti per chiusura Tmb Salario : Roma – “Il nuovo Cda di Ama faccia atti concreti sulla chiusura del Tmb Salario. La volonta’ manifestata dalla sindaca e la presentazioni di progetti di riqualificazione se non accompagnati da percorsi amministrativi dell’azienda capitolina restano solo belle intenzioni. La Regione dal suo canto ha gia’ manifestato l’intenzione di procedere alla revoca dell’impianto, ora sta al Cda dell’azienda ...

Caudo : necessità revoca Aia Tmb Salario - Raggi deve sollecitare Ama : Roma – “Sulla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione, nessuna speculazione politica. Ho sentito l’assessore Massimiliano Valeriani che, in merito alla dichiarazioni rese ieri, conferma la ferma volonta’ della Regione a procedere alla revoca ma secondo i percorsi amministrativi corretti. Correttezza vuole che, pur prendendo atto della chiara volonta’ manifestata dalla sindaca con ...

Bagatti : entro 30 giugno approvazione bilancio Ama 2017 - Tmb Salario venduto o uffici azienda : Roma – “Il lavoro per la predisposizione del bilancio 2017 di Ama e’ al tratto finale. Restano ancora alcuni approfondimenti da effettuare. Siamo avanti e nelle prossime settimane penso che tutto l’iter sara’ concluso. Abbiamo ancora bisogno di pochi giorni per completarlo. Dopodiche’ andra’ inviato al Collegio e alla societa’ di revisione. Dovrebbe essere pronto prima del 30 giugno”. ...