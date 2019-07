Fonte : scuolainforma

(Di venerdì 26 luglio 2019) Gli aspiranti insegnanti dirisultatiper l’ammissione ai corsi di specializzazione del TFAporgono le loro rimostranze riguardo ad alcune azioni limitanti il loro percorso accademico e professionale. Nonostante l’attuale scenario richieda nuovi insegnanti specializzati aldidattico. Si ricorda come il Tar del Lazio in data 23 aprile 2019 ha confermato lecirca il numero limitato di posti per la frequenza dell’attuale ciclo di specializzazione a fronte di più di 50.000 insegnanti sprovvisti di un determinato titolo. Intanto, le scuole continuano a convocare docenti non specializzati per il. Qui di seguito il comunicato in questione. TFA: le rimostranze degli insegnantiNoi aspiranti insegnanti di, risultatial concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le ...

scuolainforma : TFA sostegno: la protesta dei candidati idonei, molte le incongruenze - BiancaCesani : RT @SindacatoAsset: TFA Sostegno: Come Accedere al Corso senza esami - russo858 : @Massimo_1062 Seguire ogni giorno 8 ore di lezione, con i relativi spostamenti per raggiungere l'università (sto seguendo il TFA sostegno) -