Fonte : quattroruote

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ennesimo avvicendamento manageriale ai vertici della. JBha deciso dire ildi chief technology officer,.Drew Baglino nuovo CTO.non reciderà del tutto i legami con l'azienda californiana, che tra l'altro ha contributo a fondare nel 2003 insieme a quel Martin Eberhard cacciato nel 2007 su iniziativa dell'allora finanziatore principale e attuale ceo Elon Musk. Il dirigente dimissionario rimarrà in azienda con un incarico di consulente mentre il suo attuale, ricoperto dal 2005, sarà assunto da Drew Baglino, uno dei veterani dellae attuale vice presidente con delega allo sviluppo tecnologico. Il quarto avvicendamento da inizio anno. Le dimissioni diseguono un continuo rimpasto manageriale ai vertici della Casa. Da inizio anno sono stati molti i manager are i propri incarichi e in alcuni ...

dinoadduci : Tesla - Il cofondatore Straubel lascia il ruolo di responsabile delle tecnologie -