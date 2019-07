Terremoto | scossa davanti alle coste di Puglia e Calabria di magnitudo 3 7

Mar Ionio : scossa di Terremoto moderata a largo della Calabria all'alba : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 26 luglio 2019, esattamente alle 06.07, nel cuore del mar Ionio a largo della Calabria orientale. Stando ai dati giunti dai...

Scossa di Terremoto a Pozzuoli - ecco DATI e MAPPE : Un terremoto magnitudo Md 1.7 si è verificato a 5 km sudest da Pozzuoli (Napoli) alle 08:38:37, ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). L'articolo Scossa di terremoto a Pozzuoli, ecco DATI e MAPPE sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte scossa di Terremoto tra Antartide e Australia [DATI] : Una scossa di terremoto magnitudo 6 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 10:33 UTC, tra Antartide e Australia. L’epicentro è stato localizzato nell’area delle Isole Balleny, un arcipelago disabitato costituito da 3 isole principali di origine vulcanica, mentre l’ipocentro a circa 10 km. L'articolo Forte scossa di terremoto tra Antartide e Australia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - sciame sismico a Menfi : scossa di magnitudo 2.8 - è la 16esima in 5 giorni : scossa di Terremoto a Menfi, in provincia di Agrigento, di magnitudo 2.8 della scala Richter, avvertita in tutta la Valle del Belice: è la 16esima negli ultimi cinque giorni. Paura tra la popolazione, che comincia a preoccuparsi dello sciame sismico in atto nel territorio della provincia siciliana.Continua a leggere

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 4.3 a nord di Sarajevo : Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 4.3 a nord di Sarajevo Il sisma nella zona di Tuzla, a 120 km da Sarajevo. Al momento non sono stati segnalati danni. scossa avvertita anche in Croazia Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto in Grecia - scossa di 5.3 ad Atene : panico - gente in strada e blackout. «Gli oggetti tremano» VIDEO : Una forte scossa di Terremoto ha colpito poco dopo le 13 ora italiana Atene e tutta l'Attica, causando panico tra residenti e turisti che si sono riversati nelle strade ma nessun ferito grave,...

Terremoto ad Atene : scossa di magnitudo 5 - 1 e paura in tutta l’Attica : È stata avvertita in tutta la penisola Attica la forte scossa di Terremoto che ha fatto tremare Atene. La scossa di magnitudo 5,1 è stata avvertita intorno alle 13 e 15. In alcuni quartieri della capitale greca le telecomunicazioni sono interrotte e manca la corrente elettrica. Molte persone sono scese in strada dopo la scossa. L’epicentro è stato localizzato a 23 chilometri a nordovest della città. La profondità è di circa 10 chilometri e per ...

