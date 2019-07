Tendenza meteo - Agosto inizia con l' anticiclone Le proiezioni fin verso Ferragosto

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma - Al seguito del break temporalesco dell'ultimo weekend di luglio, l'alta pressione proverà gradualmente a recuperare terreno da Ovest, per riconquistare il Mediterraneo nei giorni successivi. Il progetto andrà molto probabilmente in porto pur con qualche insidia. L'Europa settentrionale e spesso anche quella centrale rimarranno soggette ad una circolazione ciclonica nord atlantica nei primi giorni di, dinamica che disturberà la rimonta anticiclonica. Per quanto riguarda l'Italia ci attendiamo tempo spesso stabile e soleggiato soprattutto al Centrosud, con al più qualche spunto temporalesco occasionale più probabile a ridosso dell'Appennino. Il sole non mancherà al Nord, che rimarrà tuttavia più esposto a infiltrazioni atlantiche legate alla suddetta circolazione ciclonica, con qualche spunto temporalesco in ...

