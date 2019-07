Temptation Island Vip | smentite alcune coppie tra cui Cecilia-Ignazio e Luca-Ivana

Raffaella Mennoia lancia anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne e Temptation Island VIP : A pochi giorni dalle battute finali di Temptation Island (lunedì e martedì andranno in onda le ultime due puntate della sesta stagione) Raffaella Mennoia, tra i volti più popolari del gruppo di lavoro di tanti programmi condotti da Maria de Filippi, al magazine di Uomini e Donne ha voluto parlare del successo del reality estivo di Canale 5 e perché è tanto seguito: Sicuramente il cast al centro dei racconti. Temptation è un programma che si ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi conduttrice : le coppie scartate : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi confermata alla guida del docu-reality di Canale5 È Spy a confermarlo ufficialmente: Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island Vip 2, da settembre su Canale5. Infatti, alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2019/20 del 2 luglio scorso, Pier Silvio Berlusconi non aveva ancora annunciato la conduzione della versione celebrity di Temptation Island, ma il nome della Marcuzzi era quello che facevano i ...

Anticipazioni Temptation Island : Katia è single? La segnalazione : Katia Fanelli di Temptation Island avvistata sola a Riccione: è finita con Vittorio? Poco fa il blog Isa e Chia ha ricevuto una segnalazione da parte di una fedele lettrice, la quale ha avuto il piacere di conoscere dal vivo la ‘fotonica’ Katia di Temptation Island. La protagonista del popolare reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, come mostrato dalla foto inviata al blog Isa e Chia, è sembrata essere assai ...

La Mennoia dichiara : a Temptation Island Vip - no agli influencer : Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne, ha rilasciato, sulle pagine del magazine dedicato alle trasmissioni di Maria De Filippi, delle dichiarazioni sulla prossima edizione di Temptation Island Vip. Per Temptation Island VIP si stanno concludendo i casting L'autrice ha tenuto a precisare che verranno valutate attentamente le coppie per formare i casting e saranno esclusi personaggi troppo noti sul web. Ultimamente i volti noti sui ...

Elena Cianni di Temptation Island : cosa le piace di Massimo Colantoni : Temptation Island, Elena Cianni: “Tra me e Massimo c’è un’amicizia vera” Temptation Island 2019 si sta avvicinando alla sua fine e i telespettatori sono curiosi di sapere se le coppie rimaste nel resort in Sardegna torneranno più unite che mai oppure separate per sempre. Nella quinta puntat andata in onda lunedì il falò di Massimo e Ilaria è stato interrotto proprio sul più bello e solamente la prossima settimana si ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Temptation Island? Sono stato bene. Giulia Cavaglià è un capitolo chiuso" : Questa prima parte del 2019 targato Maria De Filippi ha visto, tra i suoi protagonisti, sicuramente anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià in Uomini e Donne, prima, e single tentatore in Temptation Island, poi.Nel docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Giulio Raselli è stato la principale tentazione di Sabrina Martinengo, la 42enne che ha scelto di mettere alla prova il suo amore per Nicola Tedde, il ...

Temptation Island : Nicola manda in crisi Sabrina - che piange disperata : Nicola di Temptation Island 6 fa piangere Sabrina Martinengo: lo sfogo di lei Poco fa è stato pubblicato su Witty Tv un video inerente alle anticipazioni di Temptation Island su ciò che succederà Lunedì prossimo. E in questa occasione i fan del reality hanno avuto modo di vedere una Sabrina Martinengo davvero disperata. Il motivo? La donna è stata chiamata dalla produzione del programma nel pinnettu del villaggio delle ragazze per vedere un ...

Temptation Island - Elena : "Con Massimo c'è stato subito un feeling particolare" : La bella tentatrice di Temptation Island è stata una delle single più discusse all'interno del programma, visto che proprio lei ha visto tentennare le sicurezze del fidanzato Massimo Colantoni che per qualche giorno ha voluto approfondire la sua conoscenza mettendo a repentaglio la sua storia d'amore con Ilaria.A Uomini e Donne Magazine, Elena ha raccontato di come abbia vissuto la sua esperienza sull'isola delle tentazioni di Canale 5: "Ho ...