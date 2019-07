Surf | Europei 2019 | Claire Bevilacqua nella storia Primo oro di sempre per l’Italia

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019)scrive ladelitaliano. L’italo-australiana, classe 1983, ha conquistato la prima storica medaglia d’oro per l’Italia agli. Un fantastico trionforassegna continentale che si è svolta nelle acqua di Santa Cruz in Portogallo.ha dominato la gara fin dalround e poi si è imposta anchefinalissima davanti alla padrona di casa, la portoghese Veselko e alla tedesca Presti, rispettivamente al secondo e terzo posto. Si tratta di un successo importantissimo e storico per l’Italia che trova anche una grande atleta in ottica Tokyo 2020, dove ilfarà il suo esordio olimpico. Queste le parole del Presidente della Fisw, Luciano Serafica: “Sono orgoglioso di questo successo, iltitolo Open mai conquistato dalazzurro, orgoglioso di, del suo spirito e della sua voglia di portare il ...

LucaCico80 : RT @Coninews: ???????? Medaglia d’oro ai Campionati Europei #Eurosurf2019 per Claire Bevilacqua nella categoria #shortboard ???? #surf ?? https… - viro78 : RT @Coninews: ???????? Medaglia d’oro ai Campionati Europei #Eurosurf2019 per Claire Bevilacqua nella categoria #shortboard ???? #surf ?? https… - ItalyinFIN : RT @Coninews: ???????? Medaglia d’oro ai Campionati Europei #Eurosurf2019 per Claire Bevilacqua nella categoria #shortboard ???? #surf ?? https… -