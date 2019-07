Superdivi | donne | politica Il ruggito di Venezia con tre italiani in gara

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Pedro Armocida Ecco il programma (di alto livello) del festival: Phoenix è «Joker» e Polanski lancia il «J'Accuse» Pedro Armocida da Roma Alberto Barbera continua per la sua strada pilotando la 76ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di- dal 28 agosto al 7 settembre - con la sicurezza di chi conosce bene la macchina che guida ormai da undici anni, consecutivamente dal 2012 (più tre anni a cavallo del Duemila), ora che, «saltato il vecchio apparato categoriale bello e brutto, destra e sinistra, alto e basso, forte e debole, non resta che puntare a una nuova concezione del sentire: una libera e avventurosa disponibilità a mettersi in mare senza necessariamente conoscere la meta del viaggio». Così, dopo le polemiche dello scorso anno e quelle già contenute in un comunicato dell'Unione Internazionale dei Cinema (UNIC), ecco che ci saranno tre film prodotti da ...