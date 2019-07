Sui migranti Salvini chiede all' Ue di fare quello che l' Ue ha già deciso Senza di lui

Salvini che non tratta con la Ue Sui migranti fa i suoi interessi - non degli italiani : Si è tenuta ieri una riunione tra i ministri degli Interni dei paesi dell’Unione europea per discutere informalmente della questione migratoria. “Un flop”, l’ha definita Matteo Salvini, anche se non si sa bene su quali basi: come da tradizione quando si discute a livello europeo della crisi migratoria, il leader del Carroccio non era presente per sua scelta. In realtà, l’incontro è stato talmente un flop che i ministri presenti hanno trovato ...

Matteo Salvini ridicolizza Emmanuel Macron Sui migranti : "Non prendo ordini da te" : Botta e risposta tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il ministro dell' Interno italiano, Matteo Salvini, sul vertice sul tema delle «migrazioni nel Mediterraneo» andato in scena a Parigi. Il capo dell'Eliseo non ha gradito l' assenza italiana alla riunione: «Mi dispiace che qualcuno abbia

L’Italia non c’è - l’Europa trova una prima intesa Sui migranti : Al vertice di Parigi Macron porta a casa l’adesione di 14 Stati al principio per cui i profughi vanno redistribuiti. Salvini da Roma: è stato un flop

Salvini diserta il vertice Sui migranti e Macron lo attacca : In Italia Conte incontrerà i sindacati e le imprese a Palazzo Chigi. L’incontro sulle riforme fiscali avverrà il 25 luglio. Landini (Cgil): “E’ un fatto positivo”. Il faccendiere Paolo Arata avrebbe tentato di influenzare la lista dei ministri del governo. Così gli investigatori della Dia. Botta

Macron deplora l'assenza di Salvini al vertice Sui migranti. E ribadisce : "Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino" : “Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità”: lo ha detto Emmanuel Macron a Parigi. “L’impegno ...

Salvini contro la Ue Sui migranti ma diserta un altro vertice sugli sbarchi : Il vicepremier Matteo Salvini ha inaugurato la settimana con l’attacco a uno dei suoi bersagli privilegiati, le organizzazioni non governative:?«Nave norvegese di Ong francese in avvicinamento - ha scritto...

Salvini diserta il vertice europeo Sui migranti : “No alle imposizioni dell’asse franco-tedesco” : Oggi i ministri dell’Interno a Parigi. Il vice premier rifiuta l’ipotesi dello sbarco nel porto sicuro più vicino: «Non si possono ignorare le richieste dei Paesi più esposti come Italia e Malta»

Salvini - lettera Sui migranti alla Francia/ "Macron - Italia non è un campo profughi' : Salvini, la lettera sui migranti spedita alla Francia. Il titolare del Viminale alza la voce "L'Italia non è un campo profughi". Le sue parole

L'agguato Sui migranti di Parigi e Berlino (dopo 99 vertici inutili) : Redazione Helsinki, l'idea degli sbarchi nei porti più vicini L'Italia rompe. E in 4 anni nessuna alternativa P iù che una riunione dei ministri degli Interni europei quella svoltasi ieri a Helsinki è sembrata l'ennesima imboscata all'Italia. Un'imboscata resa più succulenta dall'insolita presenza di Matteo Salvini accusato di aver disertato, da quando è al Viminale, sei delle sette precedenti riunioni dei suoi omologhi europei. E ...

Dopo un anno Salvini torna in Europa. Ma il vertice Sui migranti è l’ennesimo flop : Per la seconda volta su otto occasioni totali, il ministro dell'Interno partecipa a una riunione con i suoi omologhi europei. Il vertice di Helsinki però si avvia verso un nulla di fatto. Nessuna soluzione per evitare nuovi casi come quello della Sea Watch e delle altre navi lasciate per giorni in mare prima di poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti - vertice ministri dell'Interno Ue : Italia contro Francia e Germania Sui porti di sbarco : Il vicepremier ribadisce il suo "no" al principio del porto più vicino per l'approdo. Un documento italo-maltese chiede la "redistribuzione obbligatoria" e "pensare a un sistema che fornisca canali di ingresso sicuri e legali nell'Ue".

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki Sui migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, t

Sui migranti Italia e Malta si scontrano con Francia e Germania. Lite sui porti di sbarco : È scontro tra Italia e Malta da un lato, e Francia e Germania dall’altro, sui porti di sbarco dei migranti. In occasione del Consiglio informale dei ministri dell’Interno in corso a Helsinki, in Finlandia, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell’Italia al principio del porto più vicino per l’approdo dei migranti, appoggiato dal ...

A settembre ci sarà un vertice straordinario Sui migranti a Malta : A settembre ci sarà un vertice straordinario, alla Valletta, sull'immigrazione tra Italia, Malta, Francia e Germania. È quanto fa sapere il Viminale, al termine della riunione tra i ministri dell'Interno dei quattro Paesi, a Helsinki, durante la quale sono emerse le profonde divergenze tra i diversi approcci al fenomeno. Il vertice sarà anticipato da una riunione dei tecnici che avverrà già nelle prossime settimane, si precisa.