Stabilimento balneare abusivo a Porto Ulisse Denunciato ispicese

Savona - "Ti ricordi di me?" : uomo spara e uccide ex moglie durante karaoke allo Stabilimento balneare : L'uomo è entrato al ristorante sulla spiaggia e sparando anche ferito gravemente un'altra donna e colpito di striscio una ragazza. Poi è fuggito

Catania - brucia Stabilimento balneare. Centinaia di bagnanti evacuati con i gommoni - molti bambini Vigile del Fuoco in ospedale : Centinaia di bagnanti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania sono stati evacuati via mare da gommoni e mezzi navali dei vigili del Fuoco e della guardia costiera. Tra loro...

Stabilimento balneare pugliese vieta l'ingresso a gruppo di sieropositivi : Rifiutati dallo Stabilimento balneare perché sieropositivi. Accade sul litorale pugliese agli assistiti della casa-alloggio “Raggio di Sole”, gestista dalla fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto (Bari). I fatti risalgono al mese di giugno.“In questo contesto di grande disumanità, in cui si confezionano leggi che certificano il disprezzo assoluto per la vita umana, registriamo anche, con sgomento ...

