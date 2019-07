Spice Girls | la collezione di felpe è ispirata alle ' Houses' of Ginger | Baby | SportyeScary

"Soffro di un deficit di attenzione". La rivelazione di Mel B che scuote le Spice Girls - : Carlo Lanna Oltre ai problemi alla vista Mel B ammette di soffrire di un deficit di attenzione e di altri disturbi comportamentali, lo rivela a un podcast britannico È un oceano di problemi la vita di Mel B, una delle componenti delle Spice Girls. L’artista oltre ad avere gravi danni alla vista, in una recente intervista ha affermato di soffrire anche di un deficit di attenzione e di iperattività. La rivelazione che scuote ancora una ...

Spice Girls? No grazie! Scelgo la famiglia e la moda! Victoria Beckham risponde a Mel B : Tutto finito tra Victoria Beckham e le Spice Girls. La stilista intende dedicarsi solo alla sua famiglia e alla sua carriera nella moda. "Dire di no richiede coraggio e a me ne è servito molto per decidere di non andare in tour con le Spice Girls e passare per l’unica che diceva: 'Sapete, non mi va proprio di farlo perché le cose non sono più come un tempo' ”. Parola di Victoria Beckham che attraverso “Vogue Germany”, in cui posa ...

Victoria Beckham spiega perché non ha preso parte alla reunion delle Spice Girls : “Preferisco la famiglia” : La reunion delle Spice Girls con un tour nel Regno Unito è stato uno degli eventi più attesi del 2019, e recentemente è stato annunciato un bis nel 2020 con date internazionali. All'appello, però, è sempre mancata Victoria Beckham, che negli anni d'oro era nota anche con Posh Spice. La sua scelta è stata aspramente criticata da Mel B che durante un'intervista ha fatto notare che la ex compagna di avventure si è limitata a incoraggiare ...

David Beckham e Victoria delle Spice Girls : 20 anni di matrimonio : L'unione fa la forza. Nulla di più vero nella storia d'amore che unisce ormai da 25 anni, di cui 20 di matrimonio, David e Victoria Beckham. Erano due delle più fulgide giovani stelle della cultura pop inglese quando si sono conosciuti. Belli, ricchi, famosi, ma soprattutto complici. Anche in azzardate scelte di stile da ventenni scatenati... lontanissime dall'eleganza (non classica ma tutta personale) che rappresentano oggi, in un' età ...

Geri tradisce ancora le Spice Girls? Fan furiosi contro di lei : Dopo le scuse di Wembley, nella serata finale del Reunion Tour, quando si era detta dispiaciuta per aver lasciato le Spice Girls ed essere stata la causa dello scioglimento del gruppo, secondo il "Sun" Geri avrebbe cambiato idea e starebbe per abbandonare ancora, e questa volta per sempre, la band\\ Nessun nuovo tour per le Spice Girls e ancora una volta per colpa di Geri Halliwell che già nel 1998 lasciò la band, decretandone la ...

Emma Stone : spalla rotta al concerto delle Spice Girls. Riprese di Cruella sospese. : Piccolo incidente per l'attrice Emma Stone, che in occasione del concerto delle Spice Girls a Wembley per assistere all'ultima tappa dello Spiceworld Tour è caduta rovinosamente a terra e si è rotta una spalla.La bellissima Emma Stone, già volto - tra gli altri - anche di titoli come la miniserie Netflix Maniac e del film premio oscar La La Land, come riportato dal The Sun, durante lo spettacolo delle Spice, mentre dava le spalle ad un amico, ...

Sospese le riprese di Cruella! Emma Stone cade al concerto delle Spice Girls e si rompe una spalla : Le Spice Girls sono senza dubbio la band al femminile che ha conquistato più fan in assoluto. Tra i seguaci della cinque ragazze della musica pop anni 90 c'è la bravissima attrice Emma Stone. Presente all'ultima tappa del tour, tenutasi a Wembley, la protagonista di La La Land presa dall'euforia è caduta dalle spalle di un amico, rompendosi una spalla e compromettendo le riprese di Cruella, il prequel de "La carica dei 101" di cui è ...

Emma Stone si rompe una spalla al concerto delle Spice Girls : Momenti di paura per Emma Stone che ora potrebbe essere costretta a rimandare l'inizio delle riprese di 'Cruella', il prequel Disney de 'La carica dei 101' dove l'attrice interpreta il ruolo di Crudelia De Mon e che erano previste in estate a Londra. L'attrice, secondo quanto riporta il Sun è caduta malamente dalle spalle di un amico mentre assisteva al concerto delle Spice Girls a Wembley, di cui è fan da sempre. "Onizialmente Emma pensava ...

Emma Stone si rompe una spalla al concerto delle Spice Girls : L’attrice, grande ammiratrice delle Spice, è caduta malamente mentre assisteva al concerto a Wembley: ora sono a rischio le riprese del film “Cruella”, il prequel de “La carica dei 101”. L’attesissima reunion delle Spice Girls ha mietuto una vittima illustre: Emma Stone. L’attrice era a Wembley per assistere al concerto delle mitiche Spice, la band britannica tutta al femminile che ha segnato la scena pop degli anni Novanta. ...

Mel B contro Victoria Beckham per l’assenza alla reunion delle Spice Girls : “Nemmeno un ciao” (video) : La reunion delle Spice Girls nel Regno Unito si è appena conclusa con una sfilza di sold out e un appuntamento al 2020 con nuove date, ma non tutto è filato liscio, almeno per una di loro. E non ci riferiamo al disastro tecnico della prima data a Dublino, che ha reso quasi impossibile al pubblico ascoltare decentemente il concerto, ma al fatto che è mancato qualcosa, anzi qualcuno: Mel B si aspettava che Victoria Beckham arrivasse a sostenerle ...

Adele scatenata al concerto delle Spice Girls : Una vera fan girl, scatenata e divertita: Adele è apparsa così al concerto delle Spice Girls, raccontando su Instagram la sua emozione durante l’incontro con la band al femminile più famosa di sempre. Bellissime e grintose: Mel B, Mel C, Emma e Geri Halliwell hanno calcato il palco del Wembley Stadium di Londra. Una reunion, quella delle Spice, che ha fatto felici milioni di fan, fra cui numerose star. Se qualche tempo fa Emma Stone aveva ...

Spice Girls in tour anche nel 2020 - nell’ultima data a Londra le scuse di Geri per l’addio tra lacrime e famiglie sul palco (video) : La breve tournée nel Regno Unito si è appena conclusa con l'ultima data a Wembley, il 15 giugno, ma l'appuntamento è con le Spice Girls in tour anche nel 2020, con nuove date ancora da annunciare. A confermarlo dopo i rumors delle ultime settimane è stata Mel C sul palco della data conclusiva di questo primo tour di reunion delle Spice tutto sold out, per la prima volta sul palco nella formazione inedita a quattro senza Victoria Beckham ma con ...

