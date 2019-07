Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) “In questa situazione è impossibile montare in sicurezza le strutture previste”. La nota con cui l’agenzia Trident Music ha cancellato la tappa ligure del Jova Beach Party, il tour estivo di Jovanotti sulleitaliane, non è solo una doccia fredda per 15mila fan. È una spia che denuncia, meglio di ogni appello ambientalista, gli effetti delsulle nostre. Ad Albenga la spiaggia è quasi sparita: il problema però riguarda tutta Italia. Prima del caso-Jovanotti, Legambiente aveva lanciato l’allarme già nel 2015, con un dossier che documenta come il 42%nostresiano colpite dal fenomeno. In Molise è soggetta ad erosione il 91% della costa. Il resto del litorale adriatico non se la passa meglio, mentre in Basilicata il mare si mangia il 78% della battigia. La causa principale è il, che ha ricoperto e trasformato “oltre il 55% ...

Cascavel47 : Spiagge erose, riscaldamento globale e cemento si mangiano il 42% delle coste. “Senza un passo indietro, sommerse e… - TutteLeNotizie : Spiagge erose, riscaldamento globale e cemento si mangiano il 42% delle coste. “Senza un… - DIANAELISABETTA : RT @LaGazzettaWeb: Spiagge in Puglia sempre più erose, un progetto del Politecnico di Bari per salvarle -