Softball | Preolimpico 2019 | Italia-Olanda oggi Orario d’inizio e come vederla in tv e

Softball - Preolimpico 2019 : clamoroso successo della Gran Bretagna sull’Olanda. Domani l’Italia sfiderà le tulipane : Giornata conclusiva per i due gironi eliminatori al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Softball. Proprio nell’ultimo incontro si verifica la sorpresa che in pochissimi si sarebbero aspettati. Nel girone A, la Gran Bretagna non solo batte l’Olanda per 5-2, ma si prende il primo posto del girone A, spedisce le padrone di casa al secondo e le obbliga a giocare contro l’Italia già nel primo ...

Softball - Preolimpico 2019 : tris Italia - Francia battuta 5-1. Ora il Super Round : Terza vittoria e primo posto nel girone B per l’Italia al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in corso di svolgimento a Utrecht, in Olanda. La formazione allenata da Enrico Obletter si libera della Francia con un 5-1 per nulla faticoso, con Ilaria Cacciamani al lancio. Le azzurre dovranno attendere la fine della giornata per conoscere l’avversaria, che sarà una tra Olanda e Gran Bretagna, di fronte nello scontro ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia in campo contro la Francia per ipotecare il primato in vista della seconda fase : Ultima giornata di gare nella prima fase del Preolimpico di Softball 2019, con l’Italia che affronterà quest’oggi la Francia alle ore 10, nella prima sfida del programma odierno, per un match che sarà fondamentale in vista del passaggio del turno, dove sarà fondamentale chiudere al primo posto. Le azzurre partiranno sicuramente con i favori del pronostico, complici anche i successi ottenuti contro Botswana e Repubblica Ceca nel ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia-Francia oggi. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Terza ed ultima giornata della fase a gironi, per quanto riguarda il Preolimpico di Softball 2019 in corso ad Utrecht (Olanda), con l’Italia che scenderà in campo alle ore 10, nel primo match di quest’oggi, per affrontare la Francia, in una sfida importantissima per ipotecare il primo posto. Il match si svolgerà come detto alle ore 10, presso lo Sportpark de Paperclip di Utrecht, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia - Olanda e Gran Bretagna a punteggio pieno dopo due giornate : Va in archivio anche la seconda giornata del Preolimpico di Softball 2019, occasione per qualificarsi ai Giochi di Tokyo 2020, in cui si sono svolte le sfide dei gruppi A e B, che hanno emesso i primi verdetti, con due formazioni a punteggio pieno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di oggi. GRUPPO A: due squadre al comando della classifica, con la Gran Bretagna capace di sconfiggere agevolmente 15-0 il Sudafrica in ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia ancora vincente - 2-0 alla Repubblica Ceca e Super Round prenotato : Arriva il secondo successo per l’Italia al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in corso di svolgimento a Utrecht, in Olanda. Le azzurre Superano la Repubblica Ceca per 2-0, neutralizzando l’impiego della miglior lanciatrice avversaria, Veronika Peckova. Questo risultato spinge la squadra allenata da Enrico Obletter verso il Super Round a prescindere dall’andamento del match di domani mattina (ore 10) contro la ...

Softball - Preolimpico 2019 : l’Italia prosegue il proprio cammino con la Repubblica Ceca : Il più impegnativo incontro del girone B del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicina per l’Italia: di fronte c’è la Repubblica Ceca. La formazione Ceca, da tempo una delle principali esponenti del Softball europeo dietro al duo Italia-Olanda, viene dal successo per 6-1 contro la Francia, ma soprattutto ha bisogno di riscattare un Europeo in casa da cui ha avuto meno di quanto sperato, rimanendo fuori dal ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia-Repubblica Ceca oggi. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca quest’oggi la seconda partita dell’Italia nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di fronte alle azzurre di Enrico Obletter c’è la Repubblica Ceca. L’incontro, già giocato agli Europei di poche settimane fa a Ostrava, ha visto il netto prevalere della formazione italiana con un sonoro 10-0 e annessa manifesta al sesto inning. Nel corso di questo torneo l’Italia ha superato il Botswana ...

Softball - Preolimpico 2019 : inizio positivo per Italia e Olanda - vincono anche Repubblica Ceca e Gran Bretagna : Si è da poco conclusa la prima giornata del Preolimpico di Softball 2019, occasione per qualificarsi ai Giochi di Tokyo 2020, in cui si sono svolte le sfide dei gruppi A e B, che hanno già fornito indicazioni circa le principali favorite per il successo finale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di oggi. GRUPPO A: tutto facile per l’Olanda padrona di casa, che ad Utrecht si è imposta con un sonoro 11-1 sul ...

Softball - Preolimpico 2019 : l’Italia supera 7-0 il Botswana - ottimo avvio delle azzurre nel torneo : Buona la prima per l’Italia nel Preolimpico di Softball 2019. In quel di Utrecht (Olanda), le azzurre sono infatti riuscite ad iniziare al meglio la competizione, sconfiggendo 7-0 il Botswana, in cinque inning, al termine di una sfida sostanzialmente senza troppi intoppi, dopo un avvio non troppo entusiasmante. Le africane, al contrario del pronostico, si sono mostrate molto agguerrite nelle prime fasi, costringendo le atlete del Bel Paese ...

Softball - Preolimpico 2019 : l’Italia affronta il Botswana nella prima giornata - gara da non fallire : Siamo ormai prossimi al via del Preolimpico di Softball 2019, che decreterà l’ammissione per la vincente al torneo olimpico di Tokyo 2020, con l’Italia che scenderà in campo quest’oggi, nella prima giornata del gruppo B, per affrontare il Botswana, unica africana della competizione, ma avversaria da non sottovalutare. Il Botswana gode infatti di una discreta tradizione, fatta di partecipazioni ai Mondiali, ma anche di successi ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia-Botswana oggi. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Partirà quest’oggi il Preolimpico di Softball 2019, che dopo una doppia fase a gironi incoronerà l’ammessa al torneo olimpico di Tokyo 2020, con l’Italia che dopo il successo negli ultimi Europei si presenterà con i favori del pronostico. Le azzurre, di scena ad Utrecht nella casa delle rivali olandesi, inizierà il proprio raggruppamento alle ore 13, nel secondo match del programma odierno, contro il Botswana, unica selezione ...

Softball - Preolimpico 2019 : da domani la caccia a Tokyo 2020. Italia e Olanda - in due per un solo posto : A Utrecht sembra davvero tutto pronto per la rivincita degli Europei di Softball con il torneo di Qualificazione Olimpica che assegna un posto a Tokyo 2020 per Europa e Africa. Gareggiano in otto per quel pass con destinazione Giappone, ma sono Italia e Olanda a recitare il ruolo di favorite. La sfida di Ostrava, dunque, appare prossima a ripetersi in terra olandese. Entrambe le formazioni sono all’incirca le stesse degli Europei, con la ...