Siri | il pranzo tra Nicastri e l’ex sottosegretario I nodi della corruzione

Nicastri : ho conosciuto Siri ad un pranzo a casa Arata : "Mi sembra di avere conosciuto Siri ad un pranzo a casa di Arata ". Lo ha detto Vito Nicastri durante l'incidente probatorio svoltosi oggi a Roma. Una circostanza, che non ha rilevanza penale e che sarebbe avvenuta prima che Siri fosse eletto in parlamento, smentita pero' dall'imprenditore che, presente in aula, ha chiesto di potere parlare sul punto spiegando che "quanto detto da Nicastri non corrisponde a verita'. Posso portare mia moglie a ...

Caso Siri - Vito Nicastri : “Mi sembra di averlo conosciuto a un pranzo a casa di Arata” : “Mi sembra di avere conosciuto Siri ad un pranzo a casa di Arata“. Vito Nicastri, “re” dell’eolico dalla Dia di Trapani insieme a Paolo Arata, ex consulente della Lega, lo ha raccontato nel corso dell’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Roma per cristallizzare le sue dichiarazioni e quelle del figlio Manlio in relazione all’intercettazione in cui Arata afferma: “gli do 30 mila euro perché sia chiaro tra di ...