Si proietta in Italia l’Amazfit Bip Lite | pre-ordine al prezzo di 59 99 euro

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Probabilmente avrete già messo gli occhi su Amazfit Bip, lo smartwatch economico di Huami presentato poco tempo fa. L'indossabile promette un'autonomia di 45 giorni con un solo ciclo di ricarica, un qualcosa che lo differenzia rispetto agli altri prodotti di questo genere, conferendogli quella marcia in più che tanto piace ai consumatori. Segnaliamo, tuttavia, l'assenza del modulo GPS (dovrete accontentarvi di appoggiarvi al sensore di localizzazione offerto dal vostro smartphone). Una mancanza, questa, che viene comunque compensata da alcuni altri accorgimenti, tra cui l'impermeabilità fino ad un massimo di 30 metri ed un'estrema leggerenza (al polso sarà come non sentirlo dall'alto dei suoi 32 gr.). Amazfit Bip, tra le altre cose, dispone di un cardiofrequenzimetro ottico PPG, consente di tenere traccia di 4 differenti attività cardio e di monitorare il sonno. Non ...

