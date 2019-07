Secondo la Lega quelle per il carabiniere ucciso sono lacrime di coccodrillo

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) "Quanta ipocrisia, quante omissioni, quantedivengono sparse oggi in rete da gente che non avrebbe esitato una condannare e insultare il poveroassassinato nel caso avesselui l'aggressore". Lo scrive su Twtter il profilo-Salvini Premier commentando l'uccisione di unnella notte a Roma. Quanta ipocrisia, quante omissioni, quantedivengono sparse oggi in rete da gente che non avrebbe esitato una condannare e insultare il povero #assassinato nel caso avesselui l'aggressore. —- Salvini Premier (@Salvini) July 26, 2019 "Mario, un, un eroe, un ragazzo con tutta la vita davanti, era sposato da appena 40 giorni..." avvea scritto poco prima su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "Quanta tristezza, quanta rabbia. Una ...

CarloCalenda : Secondo me proporre la mozione di sfiducia a #Salvini è un ottimo modo per ricompattare Lega e M5S e scongiurare la… - Tg3web : Brogli in gare pubbliche. Nel foggiano finisce agli arresti domiciliari il sindaco di #Apricena, Antonio Potenza, e… - borghi_claudio : @ToniSonia @xbici @Serenel73 @Andyphone @Icompetenti @ero856 @story96010 Mi scusi eh, ma secondo lei uno che ha vot… -