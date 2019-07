Sebastian Vettel F1 | GP Germania 2019 | “La macchina va bene | il grande caldo ci favorisce”

Formula 1 - Sebastian Vettel gela l'entusiasmo : "Mick Schumacher? Non paragonatelo a papà" : A Mick Schumacher «è giusto dare il tempo di cui ha bisogno. Ma le sue prestazioni non devono essere paragonate a quelle di altri piloti, soprattutto suo padre. Questa è un’epoca diversa». Così Sebastian Vettel alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Germania, a proposito del giovane conn

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Non siamo favoriti per la gara - ma avremo una chance e dovremo sfruttarla” : Sebastian Vettel è pronto per dare il via ad un fine settimana assolutamente particolare. Il ferrarista, infatti, correrà la sua gara di casa sul circuito di Hockenheim che dista pochi chilometri dal luogo dove è nato (Heppenheim) per una tre-giorni ricchissima di emozioni per il quattro volte campione del mondo. Impossibile, ovviamente, che non tornino alla mente dell’ex Red Bull le immagini dell’incidente di un anno fa alla ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel-Ferrari - sarà addio a fine stagione? Possibili sostituti e scenari : Daniel Ricciardo in pole? : Fino a qualche mese fa non c’era il minimo dubbio: Sebastian Vettel sarebbe stato un pilota della Ferrari anche nel Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo aver raggiunto la metà del campionato attuale, invece, questa frase è messa in dubbio, e non poco. Il tedesco ha intrapreso una involuzione notevole da un anno a questa parte e il suo futuro appare davvero in bilico. Ma andiamo con ordine ad analizzare la situazione. Da un lato la scuderia ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel torna sul luogo del delitto. A Hockenheim 2018 l’inizio della grande cris : Era il 22 luglio 2018, praticamente si può dire un anno fa. Sebastian Vettel stava conducendo con ampio margine il Gran Premio di Germania, la sua gara di casa. Era pronto, prontissimo a salire sul gradino più alto del podio davanti al proprio pubblico e ad allungare nella classifica del Mondiale di Formula Uno nei confronti della Mercedes, laddove prende vita la casa con la stella a tre punte. Al giro numero 51, tuttavia, il ferrarista commette ...

F1 - Luca Baldisserri attacca Sebastian Vettel : “E’ un pilota sopravvalutato!” : Potremmo chiamarlo tiro al bersaglio e non si sarebbe off-topic riguardo all’attuale situazione di Sebastian Vettel in Ferrari. Il pilota della Rossa, autore di un errore marchiano nel corso del GP di Gran Bretagna 2019 (decimo round del Mondiale 2019 di F1), andando a tamponare l’olandese della Red Bull Max Verstappen, è finito al centro delle critiche. Tutti si sono espressi negativamente rispetto all’operato del quattro ...

Formula 1 - un ex ingegnere Ferrari distrugge Sebastian Vettel : parole durissime contro il tedesco : Continuano a piovere critiche nei confronti di Sebastian Vettel, questa volta attaccato da un ex ingegnere della Ferrari Non è certamente una stagione da ricordare per Sebastian Vettel, incappato in una crisi nera da cui non riesce a tirarsi a fuori. I punti di distacco da Lewis Hamilton sono già 100 dopo dieci gare, gli errori aumentano e le prestazioni di Leclerc diventano sempre più ingombranti per il tedesco, su cui continuano a ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel - è una crisi senza fine. Il tamponamento a Verstappen il “sigillo” di un fine settimana disastroso : Era il 22 luglio 2018. Sebastian Vettel stava conducendo con ampio margine il Gran Premio di Germania. Era pronto, prontissimo a vincere davanti al proprio pubblico e ad allungare nella classifica del Mondiale di Formula Uno. Al giro 51, tuttavia, il ferrarista esce di pista con il sopraggiungere della pioggia alla curva Sachs andando a rovinare tutto e lasciando via libera al successo di Lewis Hamilton che scattava dalla 14esima casella della ...

Formula 1 - Sebastian Vettel fa mea culpa : “l’incidente con Verstappen? E’ stata colpa mia - vi dico perchè” : Il pilota tedesco si è scusato prima con Verstappen e poi ha spiegato l’errore che lo ha spinto a tamponare l’olandese E’ finita malissimo la gara di Sebastian Vettel a Silverstone, il pilota tedesco infatti ha chiuso in fondo alla classifica per colpa di un incidente con Verstappen, causato proprio da lui stesso. Photo4/LaPresse Un tamponamento tanto pericoloso quanto spettacolare, in cui il ferrarista ha avuto senza ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel penalizzato di 10 secondi per il tamponamento su Verstappen : Sebastian Vettel è stato penalizzato di 10 secondi per il tamponamento operato ai danni di Max Verstappen nella seconda parte del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha commesso un errore da principante, ha subito il sorpasso da parte dell’olandese e poi ha cercato di risuperarlo ma ha centrato il posteriore della Red Bull: Verstappen aveva conquistato in pista la terza posizione ed è poi giunto ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel - ennesima batosta! Mezzo secondo in qualifica da Leclerc - il tedesco è smarrito : Grande conferma quella di Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, il monegasco ha portato la sua Ferrari in terza posizione, arrendendosi per soli 79 millesimi allo strapotere delle due Mercedes capitanate dal finlandese Valtteri Bottas e preparandosi a sfidarle già dalla partenza. Da un paio di appuntamenti il rendimento del ventunenne di Monte Carlo è cresciuto vertiginosamente – raggiungendo sempre la top 3 tra ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore in qualifica : sbavatura nel terzo settore - sesto posto nel GP Gran Bretagna : Nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel fa segnare il sesto crono e così domani dovrà partire dalla terza fila, alle spalle delle due Mercedes, del compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc, ed alle spalle delle due Red Bull. Fatale per il tedesco della Ferrari un errore nel terzo settore durante il giro lanciato. L’errore DI Vettel NELLE QUALIFICHE DEL GP DI Gran Bretagna DI ...

Sebastian Vettel F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono mancati ritmo e velocità - speravo meglio del sesto posto” : Sebastian Vettel ha faticato terribilmente durante le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un deludente sesto posto, ampiamente distaccato dal pole-man Valtteri Bottas ma lontano anche dal compagno di squadra Charles Leclerc che si è inventato un giro di lusso a Silverstone concludendo in terza posizione. Ci si poteva aspettare qualcosa in più da parte del ...

Sebastian Vettel F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Abbiamo margini di miglioramento - ma la Mercedes è avanti” : Non il venerdì che sognava Sebastian Vettel. Il ferrarista, dopo le mille vicissitudini del Gran Premio d’Austria confidava in un inizio di fine settimana di Silverstone decisamente migliore. Il suo quarto posto a quasi mezzo secondo da Valtteri Bottas non è certo da buttare, ma il divario di oltre due decimi nei confronti di Charles Leclerc non può certo fare sorridere l’ex Red Bull in questo primo scorcio di weekend del Gran Premio ...

Sebastian Vettel F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Adoro questo circuito - qui si respira la storia” : Sebastian Vettel è reduce da un weekend austriaco senz’altro poco fortunato. Il problema alla power unit della Ferrari nelle qualifiche e una strategia di corsa fortemente penalizzata dall’inconveniente al box hanno reso davvero complesso per il tedesco ottenere un risultato positivo. Ecco che il quarto posto finale, a precedere il britannico Lewis Hamilton, ha il sapore dell’occasione mancata su un tracciato favorevole. A ...