Scene da film a Londra | che paura per Ozil | aggredito da teppisti armati di coltello

Space Invaders : Greg Russo si occuperà della Sceneggiatura del film : Dopo un lungo periodo di silenzio finalmente qualcosa si sta muovendo per il film di Space Invaders.New Line e Warner Bros. infatti hanno finalmente dato il via alla pre-produzione della pellicola basata sul celebre arcade game classe 1978 ingaggiando Greg Russo per scrivere la sceneggiatura. Russo ha già collaborato in passato con Warner Bros. per lo script del reboot cinematografico di Mortal Kombat, il cui debutto nelle sale è fissato per il ...