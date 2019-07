Saviano su Facebook | Morte carabiniere pretesto per propaganda

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lo scrittore si scaglia contro gli oppositori dell'accoglienza indiscriminata: "Ladi Mario Cerciello Rega è già territorio saccheggiato dalla peggiore. Ladi unin servizio non può essere usata come orrido strumento politico contro i migranti". La tragedia del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, morto ieri a Roma dopo essere stato accoltellato ben 8 volte da un cittadino straniero, è stata commentata anche da Roberto, che qualche ora fa ha rilasciato un lungo post sulla sua pagina personale.Dopo avere riassunto l'intera vicenda, l'autore di "Gomorra" riflette sulle dinamiche che hanno portato all'uccisione del, che ha perso la vita a soli 35 anni."8 coltellate significa che i carabinieri non sono arrivati sul luogo con le pistole spianate, non sono piombati con violenza, ma con la prudenza del diritto" sentenzia ...

itlindinha : Mandati tutti a casa di Roberto Saviano?? - SEABOSS105 : SAVIANO? VAI A FARTI FOTTERE!!?)?? - donamarchetti : @ChiodiDonatella Ho visitato il profilo in Twitter del signor Saviano un deserto... da tempo ho chiuso con facebo… -