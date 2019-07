Sant’Anna 2019 | auguri buon onomastico e immagini Whatsapp

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 26 luglio 2019)Oggi 26 lugliola Chiesa celebra i santi Gioacchino e Anna; il padre e la madre di Maria Vergine.: madre di Maria Vergine Gioacchino e Anna non riuscivano ad avere figli ancora dopo 20 anni di matrimonio. Alla coppia non restò altro che continuare ad aver fede, però, un giorno a Gioacchino venne impedito di compiere un sacrificio al tempio perché “non aveva dato figli a Israele”. Dunque, si ritirò – offeso – nel deserto: fu in quel frangente che ad Anna apparì un angelo che le comunicò come a breve avrebbe concepito. Lo stesso angelo apparve in sogno a Gioacchino che fece immediatamente ritorno in città. Dopo l’incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea di Gerusalemme, momento che spesso ricorre nelle raffigurazioni dei santi, il loro desiderio venne esaudito con la nascita di Maria, nome che ...

Reggiace : ???? Vi aspettiamo oggi alla Reggia di Caserta, con ingresso gratuito in occasione di Sant'Anna e nell'ambito dell'in… - direttore84 : Pellegrinaggio a piedi Colli – Selvone in onore di Sant”Anna. Oltre 50 fedeli collesi a Filignano. Guarda le foto d… - thevolleynews : Ottavia Boffi nuovo opposto dell'Akademia Sant'Anna - -