Sanremo | mancano le aule per 700 ragazzi della scuola Pascoli Una russa facoltosa dona

(Di venerdì 26 luglio 2019) “È il sesto anno che faccio il sindaco ma mai mi sarei aspettato unazione di 497 mila euro”. A parlare è il primo cittadino diche nei giorni scorsi ha avuto in regalo da un’artistal’ingente somma che servirà a comprare dei prefabbricati per ospitare 700media e superiore “”. A fare questa elargizione è Elena Sivoldaeva, 45 anni, residente a Montecarlo ma innamoratacittà ligure al punto da farsi benefattrice per essa. Una storia iniziata per caso da una telefonata arrivata in Comune dall’hotel Miramare, uno dei due cinque stellecittà: “Sindaco una nostra ospitevorrebbe incontrarla”. Un invito arrivato in giorni burrascosi: “Avevo da poco avuto la notizia dalla ditta alla quale avevamo affidato l’incarico che la “” era inagibile – spiega il primo cittadino Alberto Biancheri – Mi sono trovato con 700...

