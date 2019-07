Sammarco | morte carabiniere è tragica notizia da cuore di Roma

Fonte : romadailynews

"Unaproviene daldella Capitale, une' morto, un giovane servitore dello Stato intervenuto per recuperare durante un fermo una misera refurtiva di criminali ancora piu' miseri. Dolore e rabbia per quanto accaduto. Oltre ad essere molto giovane, si era anche spostato da poco, un uomo che stava adempiendo al proprio dovere. E proprio facendo il suo dovere e' caduto per lo Stato. E' un giorno triste per il sacrificio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello che deve essere compensato col massimo dell'impegno di tutte le Istituzioni per assicurare giustizia alla famiglia e ridare sicurezza ai cittadini". Cosi' in un comunicato Gianni, responsabile della comunicazione di FI Lazio.