Salvini non fa eccezioni | porti chiusi anche per la Guardia Costiera se ha migranti a

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) La linea del governo non cambia. Che si tratti di ong o didel nostro Paese restano. Iintercettati ieri in acque maltesi, prima da un motopeschereccio e poi dalla, non potranno sbarcare in territorio italiano. Il ministro dell'Interno, Matteo,, non ha infatti autorizzato lo sbarco fino a che non arriveranno risposte da Bruxelles sul loro ricollocamento in Europa. I 140sono stati recuperati da alcuni gommoni d'altura durante la notte e ora si trovano ospitati sulla Gregoretti, nave del corpo specialistico appartenete alla Marina Militare italiana. Il leader leghista ha negato l'attracco dell'imbarcazione al porto di Lampedusa: "Non darò nessun permesso allo sbarco finché dall'Europa non arriverà l'impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave. Vediamo se alle parole ...

