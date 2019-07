Salvini nega lo sbarco a 135 migranti salvati dalla guardia costiera

Salvini nega lo sbarco a una nave della Guardia Costiera con 135 migranti : «Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 135 migranti a bordo». Lo ha...

Sondaggi politici - resta alto il gradimento di Conte e Salvini : giudizio negativo per Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia il gradimento dei principali esponenti del governo: resta positivo il giudizio sia per l'esecutivo nel suo complesso che per Giuseppe Conte e Matteo Salvini. negativo, invece, il parere degli italiani sull'operato di Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sea Watch - Palermo nega cittadinanza ai finanzieri - Salvini : 'Siamo alla follia' : Il caso Sea Watch è stato raccontato attraverso diversi punti di vista. La vicenda ha avuto soprattutto risvolti politici. Se ne è parlato molto ad ogni livello, si sono scatenati dibattiti politici, scaramucce internazionali e persino aspri scontri tra partiti. Ci sono però protagonisti che forse non hanno avuto la ribalta che avrebbero meritato. Il riferimento va ai finanzieri che, per ordine nazionale, stavano pattugliando il porto di ...

Nave Alex a Lampedusa. Ma Salvini nega lo sbarco dei migranti : complici di scafisti DIRETTA TV : La Nave Alex della ong Mediterranea è ferma in porto a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ma Salvini ha finora negato lo sbarco dei migranti. Solo uno dei 41 profughi a...

Sea Watch - Rackete : “Dovevo attraccare - tra i migranti atti di autolesionismo”. Salvini nega tutto : In un colloquio con il 'Corriere della Sera la capitana Rackete spiega che la sua decisione di entrare in porto, urtando la motovedetta della Gdf, "non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la manovra". E ha raccontato la situazione a bordo: "Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare".Continua a leggere

Voto di scambio - c’è l’interrogazione M5s : Salvini chiede informazioni su inchiesta di Bari ma la Procura le nega : “C’è segreto” : “Non posso chiedere informazioni su indagini coperte da segreto istruttorio” e “anche qualora le avessi, non potrei entrare ulteriormente nel merito”. Matteo Salvini ha risposto così durante il question time alla Camera, a un’interrogazione di un deputato barese del Movimento Cinquestelle e presidente della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, Giuseppe Brescia, su un tema che sta impegnando investigatori e ...

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio-Salvini : allora trovi lui la soluzione : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Sea Watch - Procura di Palermo indaga sullo stop deciso da Salvini. Ma il Viminale nega : Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, rispondendo ad una richiesta di accesso agli atti da parte dell'Associazione Diritti e frontiere, ha fatto sapere non poter fornire la documentazione relativa al caso perché "l'evento in parola è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo".Continua a leggere