Salvini | Governo va avanti | ma basta litigi

Mattarella - messaggio a Salvini e Di Maio : "Sono l'arbitro - se cade il governo non si torna subito alle urne" : Se questo governo cade, deciderà il Parlamento cosa fare. Se esprimere una diversa maggioranza o alzare le mani e andare al voto. Non lo deciderà Matteo Salvini, nonostante la sua Lega sia in vetta ai consensi, ma nemmeno Giuseppe Conte. È questo il messaggio che Sergio Mattarella, nel suo stile ris

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Salvini-Conte - lo scontro agita il governo. L’appello di Mattarella : “Basta conflitti” : Il leader leghista snobba l’intervento del premier sul caso Savoini: “Il suo discorso mi interessa meno che zero”

DIETRO LE QUINTE/ La Lega - senza Salvini e M5s - studia il Governo di mediazione : Lo scenario politico italiano resta complesso. La crisi di Governo non è scongiurata e resta da capire chi guiderebbe il Paese

Governo : il ‘contropranzo’ di Conte - sushi con staff mentre Di Maio-Salvini a p.Chigi : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Il ‘contropranzo’ del premier Giuseppe Conte va in scena attorno alle 14.30, mentre i suoi due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, fanno il punto a Palazzo Chigi dopo due settimane di gelo. Il presidente del Consiglio, a sorpresa, lascia a passo spedito la sede del Governo. I cronisti, che attendono dal portone centrale l’uscita del responsabile del Viminale -atteso alle 15 a piazza ...

Governo - Conte : “Per Salvini cerco maggioranze alternative? Idea fantasiosa”. E smentisce la nascita di un suo partito : “Che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa è assolutamente fantasioso“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che, al suo rientro a Palazzo Chigi, gli chiedono di commentare le frasi pronunciate ieri da Matteo Salvini, dopo l’informativa in Senato, stando alle quali nessuno dovrebbe cercare “altre maggioranze come se raccogliesse i funghetti in ...

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Governo - incontro Di Maio-Salvini : pranzo di un’ora per fare il punto della situazione : Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati a pranzo a Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di Governo. L’ultimo scontro ha riguardato l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all’Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra. Oggi però entrambi i vicepremier ...

Governo : in corso a P. Chigi incontro Di Maio-Salvini : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il primo dall’11 luglio scorso, quando i due si videro durante il vertice sull’autonomia. Lo si apprende da fonti di Governo.L'articolo Governo: in corso a P. Chigi incontro Di Maio-Salvini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Giorgia Meloni - no alla sfiducia per Matteo Salvini : "Voto la mozione solo contro il governo" : "Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro a pranzo : si decide sul futuro del governo? : La notizia viene fatta filtrare da fonti della maggioranza: incontro imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due vicepremier e leader rispettivamente di Lega e M5s pranzeranno insieme oggi, giovedì 25 luglio. incontro - a Roma - che potrebbe segnare il futuro del governo: si va avanti oppure

Salvini : “Sbloccati 50 miliardi di opere. Mi piace governo che fa - non quello che litiga” : “A me piace il governo che fa, non il governo che discute o che litiga che litiga. Il presidente del consiglio è il premier di un governo che ieri ha sbloccato 50 miliardi di euro di opere pubbliche e in questo momento ha il decreto sicurezza bis in discussione alla Camera. Se il governo fa è il governo mio e di tutti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a ...

Governo ultime notizie : Salvini stoppa Conte “no ai giochi di palazzo” : Governo ultime notizie: Salvini stoppa Conte “no ai giochi di palazzo” Per l’esecutivo giallo-verde, la giornata di ieri è stata tra le più calde e intense. Dopo l‘ok di Conte alla tav, lo stesso presidente del Consiglio si è presentato in Parlamento per il question time centrato nel Russiagate. Il diretto interessato, Matteo Salvini, ha preferito evitare il confronto, provocando la reazione rabbiosa non solo delle opposizioni ...