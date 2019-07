Salvini chiude i porti anche alla Guardia Costiera italiana | 135 migranti sono in attesa

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il governo ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocazione di 135 immigrati che attualmentea bordo di una nave della. Dalle fonti del Viminale si apprende che, indi risposte ufficiali dall’Europa, non è stato indicato alcun porto di sbarco. Istati soccorsi in due operazioni distinte.Intanto la Commissione europea ha fatto sapere di aver ricevuto dall’Italia la “ richiesta per svolgere un ruolo di coordinamento attivo per facilitare lo sbarco deisoccorsi che si trovano attualmente a bordo della nave dellaGregoretti”. Dall’Europa fanno sapere che “come già fatto in molti casi simili in passato” Bruxelles “prenderà ora contatti con gli Stati membri”.La Gregoretti ...

