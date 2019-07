Salvini | Avanti con la flat tax Tria ha dubbi?Allora è fuori posto

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Salvini incontra Di Maio : andiamo avanti : È l'ora del grande gelo, a Palazzo Chigi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono, per la prima volta a tu per tu da settimane, senza avvertire Giuseppe Conte. Riannodano i fili di un...

Salvini-Di Maio - avanti senza un vero perché : Non si è trattato di un pranzo con tanto di cerimoniale ad esaudire qualsiasi desiderio dei commensali. Ma di un confronto dopo che per giorni si sono puntellati e inviati mezze frecciatine, e non solo, che avevano il sapore di una lite in corso. Di certo, però, quando da poco scoccano le 13, si ritrovano uno di fronte all’altro, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un’ora di colloquio, diffondono gli spin dei due ...

Salvini vede Di Maio : andiamo avanti : Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio nel corso della riunione hanno fatto il punto della situazione alla luce degli avvenimenti dell'ultima...

Salvini dopo il pranzo con Di Maio : <br> "Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo" : Aggiornamento - Il pranzo di lavoro (o per una momentanea tregua) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi è durato un'ora e non ci Sono state dichiarazioni ufficiali dopo, ma solo una battuta del leader leghista che ha detto:"Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo. L'incontro è andato bene"All'incontro però non c'era Conte, che ha pranzato fuori da Palazzo Chigi, dunque è stato solo un tête-à-tête tra i due ...

Salvini incontra Di Maio in un vertice a Roma : “Andiamo avanti” : Il leader leghista in mattinata aveva risposto al premier Conte: «Le sue parole mi interessano meno di zero»

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Salvini-Di Maio - faccia a faccia a Palazzo Chigi : «Avanti senza litigare» : Le parole di Conte «mi interessano meno di zero». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato su Radio anch'io il discorso del premier Giuseppe Conte di...

Matteo Salvini : “Il governo va avanti con i sì - non con i giochetti di palazzo” : "Se qualcuno pensa a giochetti di potere ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l’Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di governi non eletti, di Monti, di Renzi!". Matteo Salvini si inserisce nelle discussioni del giorno, intervenendo su opposizione, Russia e Tav.Continua a leggere

Niente crisi - Salvini conferma "Segnali di sblocco - si va avanti" : "Ho sempre detto che se il governo fa, il governo va avanti: tra ieri e oggi ci sono stati bei segnali di sblocco". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, dopo la riunione del Cipe Segui su affaritaliani.it

Governo - l’ultimatum di Matteo Salvini : “Abbiamo aspettato troppo - pronti ad andare avanti da soli” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia un ultimatum al Governo, soprattutto a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: "Siamo al Governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo andremo avanti da soli, ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo".Continua a leggere

Salvini manda avanti i colonnelli contro Conte : manda avanti i governatori del Nord e da martedì quando tornerà nella Capitale non farà sconti agli alleati di Governo. “Ma quale crisi congelata, io voglio vedere i fatti: i cantieri, l’autonomia, il taglio delle tasse”, è lo sfogo di Matteo Salvini con i fedelissimi. Ed è una strategia studiata a tavolino, quella del leader del Carroccio, che si serve di Attilio Fontana e Luca Zaia per ...

Di Maio : escludo crisi - con Salvini vediamoci e avanti. Il leader della Lega : «Lo vedrò - problema sono i no M5S» : Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini dicendo apertamente di escludere la crisi di governo: «escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere:...