Salute | maggiore rischio di obesità se si usa il cellulare più di 5 ore al giorno

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lo smartphone, alla lunga, fa ingrassare. E’ questa, in soldoni, la conclusione di uno studio colombiano. In pratica, se la passione per il telefonino diventa una fonte primaria di intrattenimento – in particolare tra i giovani – questo porta a una diminuzione drastica dell’attività fisica. Gli autori dello studio, presentato all’American College of Cardiology Latin America Conference 2019, hanno calcolato che gli studenti universitari che hanno usato il proprio smartphone 5 o più ore al, avevano undel 43% in più di. Ma anche maggiori probabilità di aver assunto inconsapevolmente altre abitudini che finiscono per aumentare ildi malattie cardiache. “E’ importante che la popolazione sappia che, sebbene la tecnologia mobile sia senza dubbio attraente per i suoi molteplici utilizzi, comodità, comfort, accesso a ...

