Salto con gli sci | cinque italiani al Grand Prix estivo di Hinterzarten | settima Lara

AsSalto a Loch Ness : «Il mostro non può nascondersi a tutti noi» : «Storm Loch Ness» è il nuovo appello che impazza sui social sulla scia del successo dell'appello, scherzoso, di invadere l'Area 51, la base off-limits nel deserto del Nevada dove ipotesi complottiste credono i militari americani nascondano Ufo e alieni. La parola d'ordine è analoga e anche il «sottotitolo» («Nessie non può nascondersi a tutti noi»), mutuato dalla prima iniziativa, e ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il Salto ostacoli. Dieci i binomi pre-selezionati : Manca meno di un mese agli Europei di salto ostacoli, in programma a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto: il selezionatore dell’Italia, Duccio Bartalucci, ha scelto i Dieci binomi che compongono la long list azzurra. Assente nella lista allargata il binomio composto da Lucia Le Jeune Vizzini e Loro Piana Filou de Muze, dato che il cavallo ha subito un infortunio nell’ultima uscita. L’elenco completo dei pre-convocati ...

Il nuovo asSalto della Lega a Conte : Si riaccende lo scontro, nel governo, sui due temi che più hanno diviso M5s e Lega da inizio legislatura: l'Alta velocità Torino-Lione e l'autonomia differenziata. Ad innescare la miccia sulla Tav Matteo Salvini, che commentando gli scontri tra forze dell'ordine e 'no Tav' nel cantiere di Chiomonte, ha scandito: "Nessuna tolleranza per i criminali, mi aspetto condanne inequivocabili da tutti gli schieramenti politici". Il ministro ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l’asSalto ai 1500. Panziera - Sabbioni e Ceccon avanti nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.46: Questi i semifinalisti dei 100 dorso uomini: Xu, Guido, Larkin, Grevers, Irie, Rylov, Glinta, Martin, Murphy, Thorsmayer, Tsmyh, Christou, Sabbioni, Kolesnikov, Ceccon 3.44: CE LA FA SIMONE Sabbioni!!!!! Con 53″85 riesce a qualificarsi per la semifinale!!! Ha subito un danno clamoroso, ha dovuto affrontare tre partenze e una tensione esagerata ma ha disputato una grande gara Simone ...

Nabil Fekir-Napoli - pronto l’asSalto! L’Equipe conferma : ha già parlato con Ancelotti e De Laurentiis… : Fekir-Napoli, pronto l’assalto L’edizione online de L’Equipe riferisce di un forte interessamento della SSC Napoli per il giocatore dell’OL Nabil Fekir. I primi contatti si risalgono all’inizio della settimana scorsa. Nabil Fekir capitano dell’Olympique Lyonnais, ha un contratto fino al giugno 2020 ha già avuto contatti con l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De ...

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 LONDRA/ Streaming video e tv : Salto con l'asta femminile : DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 LONDRA: cronaca live degli Anniversary Games che si tengono sabato 20 e domenica 21 luglio allo stadio di LONDRA.

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’asSalto - tris azzurro nei 16mi nella sciabola donne. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Gli altri risultati del primo turno: Qian-Lam 15-7, Gkountoura-Velasquez 15-12, Pusztai-Benitez Romero 15-12, Zagunis-Shchukla 15-9, Choi-Tamura 15-9, Vila-Georgiadou 15-14 9.09: Rossella Gregorio batte 15-10 la azera Bolshakova e si qualifica per i sedicesimi la cinese Qian 9.08: Martina Criscio batte 15-12 la bulgara Ilieva e accede ai sedicesimi di finale dove affronterà la greca ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’asSalto - sciabolatrici outsider. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Oggi sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) verranno assegnati gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, con gli assalti per le medaglie nella ...

Lega-Russia - spunta un secondo uomo"Ero al Metropol - l'affare saltò" : "Ho partecipato alla riunione all'Hotel Metropol di Mosca e ho conosciuto Savoini...". L'avvocato internazionalista Gianluca Meranda racconta come andò quell'incontro e sostiene che la compravendita non si perfezionò Segui su affaritaliani.it

Westbrook a Houston/ Clamorosa trade con Paul : Rockets all'asSalto della NBA : Westbrook sbarca a Houston in cambio di Chris Paul: per la squadra texana è assalto al titolo NBA 2019-2020. Ecco tutti i dettagli

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel Salto con l’asta! Volley maschile in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi La nostra DIRETTA LIVE termina qui, appuntamento con le Universiadi 2019 a domani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:11 CALCIO – L’Italia si giocherà il bronzo con la Russia, la finalissima sarà Brasile-Giappone. 23.10 CALCIO – Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 CALCIO – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel Salto con l’asta! Volley maschile in semifinale - la Nazionale di calcio si gioca l’accesso in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21:55 BASKET – Gli Stati Uniti conquistano l’oro, battuta l’Ucraina per 85-63. 21:48 calcio – Finito il primo tempo, Italia-Giappone 1-1. 21:40 calcio – Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile, 1-1 ora. 21:36 BASKET – A ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel Salto con l’asta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20:37 ATLETICA – Buona prova anche per Orlando nel lancio del giavellotto maschile: l’azzurro chiude nono con il personale di 74.76. Vittoria al moldavo Mardare davanti al lituano Matusevicius e al cinese Ma. 20:33 ATLETICA – ANCORA OROOOOOOOOO!!! Estasi Italia NELL’ATLETICA! Bogliolo vince con ampio margine la finale dei 100m ad ostacoli ...