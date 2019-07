Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Simone, esperto della Ligue 1 a proposito della trattativa in corso trae Lilla per Nicolas Pépé.ha spiegato che fino a poche settimane fa l’attaccante, che sapeva di dover essere venduto dal club, pensava che le trattative in corso per la sua cessione riguardassero squadre come loo il, ma non altre squadre. Nelle ultime settimane, poi, l’unico club ad aver fatto al Lilla un’offerta ritenuta interessante è stato proprio ildi De Laurentiis. Il Lilla ha accettato e lo ha comunicato al calciatore e ai suoi agenti. Sia Pépé che i suoi manager, però, a detta di, sono rimasti spiazzati. Non si aspettavano uno scenario del genere, probabilmente lo considerano una riduzione delle loro aspettative e, il, unadib. La presenza di Ancelotti potrebbe giocare un ruolo a ...

napolista : Rovera: “Pépé era corteggiato da United e Bayern. Per lui il Napoli è una scelta di serie b” L’esperto di Ligue 1 a… -