Rosa Perrotta | le prime parole dopo il parto

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 26 luglio 2019) In data 25 luglio la ex tronista di Uomini e donneha dato alla luce il primogenito Domenico, nato dall’amore con il compagno (e promesso sposo) Pietro Tartaglione. Una gioia tanto attesa dai neo genitori e dai fan della coppia che non vedevano l’ora che avvenisse il lieto evento. A dare notizia della nascita è stato Pietro facendo sapere che il piccolo pesa ben 4 kg, ora, in ripresa dalle fatiche del, torna a farsi sentire sui social. In una story infatti informa i seguaci che lei e il bebè stanno bene: “Ragazzi Io e Dodo stiamo bene. Io non sono mai stata meglio in tutta la mia vita. Grazie a tutti voi, siete stupendi, ci riempite il cuore!”, e in un’altra story viene ripresa di spalle mentre contempla il suo piccolo miracolo: “E oggi qui, a guardare in faccia il senso della vita”. Gli auguri di Raffaella Mennoia A ...

trash_italiano : ROSA PERROTTA HA PARTORITO. - trash_italiano : Buongiorno. Sì, Rosa Perrotta è ancora incinta. - carmenFashionCr : Rosa Perrotta fiocco azzurro appeso in casa da Pietro Tartaglione ecco com’è -