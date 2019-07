Roma | ucciso carabiniere a coltellate per 100 euro

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) IlMario Cerciello Rega è statoquesta notte, a, quartiere Prati, per 100. Tanto avevano chiesto alla vittima di un furto i due ladri che le avevano sottratto la borsa. Si erano accordati per restituirgliela dietro pagamento (una tattica criminale che in gergo si chiama «cavallo di ritorno»), ma all’appuntamento hanno trovato, al posto della donna derubata, Cerciello Rega e un collega, che li hanno bloccati. Uno dei due ladri ha estratto un coltello e ha pugnalato il vice brigadiere con otto, una delle quali all’altezza del cuore e una alla schiena. Nonostante il drammatico tentativo di rianimazione e la corsa in ospedale, al Santo Spirito di, ilnon ce l’ha fatta. Il collega è rimasto lievemente ferito. Mario Cerciello Rega, 35 anni compiuti da pochi giorni, era nato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Si era sposato da ...

lauraboldrini : Sono vicina alla famiglia e ai colleghi del #carabiniere ucciso a Roma. Mi auguro che i responsabili di questo cri… - luigidimaio : Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva… - LegaSalvini : ++ Roma, carabiniere ferma due nordafricani sospettati di furto: ucciso a coltellate E' caccia agli assassini ++ -