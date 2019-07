Roma | in settimana sarà fissato il prezzo del bond

Valeriani : Roma torna alla normalità entro una settimana : Roma – “Oggi va meglio di ieri, domani andra’ ancora meglio, in sette-otto giorni la citta’ tornera’ alla normalita’. In una settimana si deve pulire Roma, che e’ in un degrado assoluto che fa rabbrividire tutti i cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, parlando a Radio Radio. Gli effetti dell’ordinanza regionale di venerdi’ ...

L'oroscopo della settimana fino al 14 luglio per i single : Pesci Romantico : L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce le opportunità amorose dei cuori solitari in maniera affascinante e molto promettente. Buone occasioni per Toro, Cancro, Leone e Scorpione grazie a transiti planetari molto 'effervescenti'. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche fortunate. I single e le opportunità nelL'oroscopo dell'amore Ariete: questa settimana sarà molto altalenante per voi amici dell'Ariete, affronterete ...

L'ordinanza che dovrebbe ripulire Roma in una settimana : Aggiornato alle ore 20,43 del 5 luglio 2019. Entro una settimana Ama dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti che giacciono in terra nelle strade in tutto il territorio di Roma. In 3 giorni la partecipata del Campidoglio dovrà dotarsi anche di 300 nuovi cassonetti stradali mentre in 7 sarà chiamata ad incrementare il suo parco mezzi per minimizzare il tempo di permanenza di rifiuti in strada. Lo impone L'ordinanza firmata ...

Rifiuti - dalla Regione Lazio il diktat all'Ama : "In una settimana Roma deve essere pulita" : Nell'ordinanza si dispone che entro 48 ore la municipalizzata provveda "a raccolta dei Rifiuti e disinfezione vicino ai siti sensibili come ospedali e scuole". In una settimana l'intera città dovrà essere pulita. Virginia Raggi ha individuato un'area di Saxa Rubra come sito per le attività di trasbordo

L'Ama ha una settimana per ripulire Roma - ecco l'ordinanza della Regione : Entro una settimana Ama dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti che giacciono in terra nelle strade in tutto il territorio di Roma. In 3 giorni la partecipata del Campidoglio dovrà dotarsi anche di 300 nuovi cassonetti stradali mentre in 7 sarà chiamata ad incrementare il suo parco mezzi per minimizzare il tempo di permanenza di rifiuti in strada. Lo impone l'ordinanza firmata oggi dalla Regione Lazio per contrastare la crisi ...

Fonseca alla Roma – In settimana l’ufficialità : Fonseca alla Roma – Stando a quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, la Roma sta uscendo dall’ impasse per la nomima del nuovo allenatore. Fonseca alla Roma – Il tecnico dello Shakhtar Donetsk starebbe per firmare con la Società giallorossa. Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, giovedì dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità. Il nodo della clausola è stato superato, il tecnico ha scelto la Roma e, dopo ...

AS Roma : il prescelto è Fonseca - prossima settimana firma sul contratto : Roma – E alla fine arriva Fonseca. E arriva da lontano, anzi: da lontanissimo. Per la precisione dalla città di Donec’k, sita nell’Ucraina orientale e bagnata dalle acque del fiume Kal’mius. Calcisticamente parlando è qui dove Paulo Fonseca ha costruito il suo biglietto da visita e ha cominciato a dare fisionomia alla sua filosofia di gioco. El Zorro lascia il paese che lo ha adottato, il Portogallo, nel 2016. Da qui ...

Oroscopo della settimana fino al 9 giugno : soluzioni per Acquario - Pesci Romantico : giugno sarà un mese positivo per Toro e Cancro, che potranno impiegare la carica ritrovata all'interno dell'ambito lavorativo, mentre dopo le difficoltà del mese di maggio l'Acquario potrà risolvere alcune problematiche nate in amore. Di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Previsioni astrologiche della settimana dal 3 al ...