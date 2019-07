Roma Il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega ucciso mentre era in servizio

Carabiniere ucciso a coltellate a Roma - morto il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello : Il militare era intervenuto dopo aver ricevuto segnalazione di una borsa rubata. È stato pugnalato sette volte. In fuga i...

Rifiuti Roma - al vertice anche di Di Maio. Costa e Raggi : “Parlato d’altro”. Ma il vicepremier su Fb dice il contrario : A sorpresa, prima del vertice sui Rifiuti di Roma al ministero dell’Ambiente con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro Sergio Costa, si è presentato alle 9.20 del mattino anche il vicepremier Luigi Di Maio. Violenza sulle donne, Salvini: “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” ...

Si è dimesso Enrico Stefano - vicepresidente vicario del consiglio comunale di Roma : Enrico Stefano, vicepresidente vicario dell’Assemblea Capitolina, il consiglio comunale di Roma, si è dimesso dal suo incarico. Lo ha annunciato lui stesso, pubblicando su Facebook la lettera di dimissioni che aveva mandato questa mattina alla sindaca di Roma Virginia Raggi:

Totti - la risposta del vicepresidente Baldissoni : «Nessuno può decidere da solo - la Roma non è in vendita» : A Francesco Totti arriva una prima risposta da Mauro Baldissone, vicepresidente della Roma: «Dispiaciuto per le sue parole, ma nessuno può decidere da solo in una società....

Roma - Questura 'censura' e rimuove striscione ironico sui due vicepremier : Torna la polemica sugli striscioni. Stavolta la Digos impedisce di srotolarne uno indirizzato a Salvini e Di Maio. Tutto è avvenuto nel gazebo della Uil, in Piazza del Popolo a Roma. Le forze dell'ordine hanno spiegato che non si è valutato se il contenuto dello striscione incriminato sia offensivo, ma è stato ritenuto che esso fosse "lesivo del decoro paesaggistico". A smorzare la polemica intervengono direttamente i vicepremier, che affermano ...

Roma. Scuola : confermato servizio Global Service fino a fine luglio : L’Amministrazione capitolina non darà luogo ad alcuna interruzione nel servizio di Global Service. Questo è erogato dalla Multiservizi. E’ quanto