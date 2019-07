Roma | carabiniere ucciso a coltellate Fermati due americani di 19 anni | uno confessa

Carabiniere ucciso a Roma - fermati due cittadini Usa. Uno di loro ha confessato : “L’ho accoltellato io”. Forse ci sono altri coinvolti : Due 19enni americani fermati e tanti dubbi da sciogliere per gli inquirenti. Uno di loro, a tarda serata, ha ceduto: “sono stato io ad accoltellarlo”. È a una svolta decisiva l’inchiesta sull’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, di 35 anni, ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì con otto coltellate. I due ragazzi sarebbero in Italia per una vacanza-studio con la John Cabot ...

Carabiniere ucciso a Roma - fermati due cittadini Usa. “Loro ruolo da chiarire” - forse altri coinvolti. I pm : “Dinamica confusa” : Due 19enni americani fermati e tanti dubbi da sciogliere per gli inquirenti. È più complessa del previsto dell’inchiesta sull’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, di 35 anni, ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì con otto coltellate. I due ragazzi sarebbero in Italia per una vacanza-studio con la John Cabot University, anche il presidente dell’università americana al momento ha smentito, ...

Carabiniere ucciso a Roma - indiscrezione : torna la pista dei pusher nordafricani? : I due studenti americani coinvolti nell'inchiesta sul Carabiniere ucciso a Roma sono stati fermati solo per il furto. Si fa sempre più preponderante l'idea che all'origine dello scippo del borsello possa esserci una motivazione legata alla droga. Il furto sarebbe quindi stato quindi compiuto per ott

Carabiniere ucciso a Roma - Mario era sposato da 40 giorni : tornato domenica dal viaggio di nozze. Lunedì i funerali a Somma Vesuviana : La moglie, disperata, urlava di dolore quando hanno portato via il feretro dalla loro casa di Campo de’ Fiori. Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso nella notte fra giovedì e venerdì a Roma, era originario di Somma Vesuviana (Napoli), suo padre, morto circa 10 anni fa, era un fabbro. La madre Silvia, casalinga, il fratello di 31 anni e la sorella di 19 ora lo piangono. Si era sposato da poco più di un mese, il 19 giugno ...

Carabiniere ucciso a Roma - il collega sopravvissuto al massacro : "L'ho sentito urlare e poi..." : Insieme a Mario Cerciello Rega, c'era un altro Carabiniere. Si è salvato perché il destino ha voluto che lui si occupasse dell'altro aggressore e non dell'assassino che ha ucciso, massacrandolo di coltellate, il suo collega. Il Carabiniere che era di pattuglia con il vicebrigadiere ammazzato nel qua

Carabiniere ucciso a Roma - i due studenti americani erano in vacanza : lo scippo per comprarsi la droga : Il forte sospetto è i due studenti americani abbiano compiuto lo scippo del borsello per comprarsi la droga. I filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona di piazza Mastai e dell'hotel a Prati, ma anche l'esame e l'incrocio dei tabulati telefonici dei cellulari personali e di quello preso al

Roma - carabiniere ucciso a coltellate. Fermati due cittadini americani di 19 anni : erano in un hotel : Otto coltellate, di cui una al cuore. Non c’è stato nulla da fare per il giovane vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte nel centro di Roma mentre era in servizio. Trasportato in condizioni disperate in ospedale, il 35enne di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è morto poco dopo. Nel pomeriggio, dopo una serrata caccia all’uomo, i carabinieri hanno fermato due studenti statunitensi di 19 anni in ...

