Rocco Siffredi promuove la raccolta fondi per il reparto di urologia | scoppia la bufera

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un evento ad Antrona Schieranco (Verbania), Antrona con le stelle in programma domani e domenica, e la proiezione di un video conperre unaper l’acquisto di attrezzature per ildidell’ospedale di Domodossola. Ed è polemica. «Esprimiamo il nostro dissenso per il video cone un’attrice porno che lui chiama Antrona come il nome del Comune che ospita l’iniziativa». È quanto affermano in un comunicato congiunto le consigliere di parità della provincia del Verbano Cusio Ossola, Marianna Rampini e Lisa Tamaro, e Simona Lanzoni, coordinatrice di ‘Reamà, la rete nazionale di Fondazione Pangea per l’empowerment e l’auto mutuo aiuto delle donne che subiscono violenza. «Il video propone un modello di donna ‘oggettò, è sessista e volgare, e incita l’uomo ad usare la donna, ...

