RMC | “Leao al Milan per 35 milioni” Decisivo Mendes

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2019) Rafael Leao, stellina del Lille (insieme a Pépé), sarebbe stato acquistato dalper 35 milioni grazie ai buoni uffici di Jorge. Il giornalista di RMC Sport Francia, Mohamed Bouhafsi, scrive sul proprio profilo Twitter: “A meno di improbabili inversioni di tendenza, secondo diverse fonti vicine al calciatore, Rafael Leao si unirà alnelle prossime ore per 35 milioni. Il giocatore è atteso nei prossimi giorni per le visite mediche. Indirettamente collegato a questa operazione, il Lille ha insistito per Tiiago Djalò che dovrebbe trasferirsi al Lille per 5 milioni di euro. Il Lille ha inserito anche il 20% sulla futura rivendita. Le visite mediche sono previste per il fine settimana”. Leao è classe 1999. Regista dell’operazione sarebbe Jorgeche è in affari colcon le trattative che potrebbero portare André Silva e Cutrone al Wolverhampton club di...

