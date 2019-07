Ritorno al futuro | trama cast e curiosità sul primo capitolo della trilogia

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nuovo appuntamento con un grandissimo classicocinematografia anni 80: sabato 27 luglio, dalle 21.25 su Italia Uno, va infatti in onda ile inimitabileal, la pellicola diretta da Robert Zemeckis che vede nel suoMichael J. Fox nel suo ruolo più iconico e un Christopher Lloyd indimenticabile nei panni dello strambo scienziato Doc. Film di successo stellare, vennero messi immediatamente in cantieri i due sequel, girati assieme, non appena si intuì la portata degli incassi.altraileralIl diciottenne Marty ha come amico un bislacco scienziato che ha inventato una macchina per viaggiare nel tempo. Grazie ad essa Marty tornerà indietro nel tempo, fino al 1955…alMichael J. Fox è Marty McFly, ruolo che gli ha dato grande popolarità in tutto il mondo. Ma la sua fama si deve anche ...

matteorenzi : Tre giorni belli pieni in Montana, al Parco di Yellowstone, a discutere di futuro. Non ho trovato Yoghi e Bubu, ero… - 8e30it : Ritorno al futuro, la magia degli Hooverphonic a Castello Svevo - cuori_inch : @Einaudieditore @GeorgeGipe @zemeckis_robert. Divorato in un giorno! Ritrovare #Marty e #Doc è sempre un piacere… -