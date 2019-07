Ritiro protesi al seno Allergan per rischio tumori rari | il ministero della salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Dopo ildal mercato mondiale dellealruvideper l’aumento deldi alcuni, annunciato due giorni fa dall’azienda, ilribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo dimammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta produttrice, di effettuare i regolari controlli clinici di follow-up indicati dal proprio chirurgo e indicati con cadenza modulabile in base alla valutazione clinica del singolo soggetto“. Ilsuggerisce inoltre “l’importanza per tutti gli operatori sanitari di procedere con approfondimenti diagnostici in presenza di sintomatologia sospetta per Linfoma anaplastico a grandi cellule, come indicato nel Percorso ...

