Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Will & Grace chiude con l’undicesima stagione

Netflix ha cancellato Designated Survivor dopo il salvataggio dalla cancellazione di ABC dello scorso anno. La decisione era intuibile dal fatto che alcuni attori hanno già accettato nuovi progetti (come Kal Penn, protagonista di Sunnyside su NBC, e Adan Canto in una Serie di ABC).Younger rinnovato per una settima ...

Younger rinnovato per una settima stagione.CBS ha cancellato The Code dopo una stagione. Il finale di Serie è andato in onda lunedì su CBS, registrando 2.9 milioni di spettatori e 0.3 di rating.DC Universe ha rinnovato Doom Patrol per una seconda stagione, dopo un accordo con HBO Max streaming di WarnerMedia che ...

CBS ha cancellato The Code dopo una stagione. Il finale di Serie è andato in onda lunedì su CBS, registrando 2.9 milioni di spettatori e 0.3 di rating.DC Universe ha rinnovato Doom Patrol per una seconda stagione, dopo un accordo con HBO Max streaming di WarnerMedia che trasmetterà anche la prima. Seconda stagione per ...

DC Universe ha rinnovato Doom Patrol per una seconda stagione, dopo un accordo con HBO Max streaming di WarnerMedia che trasmetterà anche la prima. seconda stagione per NOS4A2 di AMC (in Italia su Prime Video).Ancor prima del debutto Amazon ha rinnovato The Boys per una seconda stagione. Fear the Walking Dead arriverà ...

Mentre Netflix avrebbe rinnovato per una quarta stagione sia La Casa di Carta che Stranger Things (ma in entrambi i casi manca l'ufficialità), ABC ha dichiarato ufficialmente quanto sperato da tutti: la settima stagione di Marvel's Agents of SHIELD in onda la prossima estate sarà l'ultima.She's ...

She's Gotta Have It la Serie Netflix di Spike Lee chiuderà con la seconda stagione, sembra che sarà proposta ad altri operatori. A sorpresa NBC ha salvato A.P. Bio ordinando una terza stagione per la sua piattaforma di streaming che ancora deve nascere.Dopo i buoni risultati d'ascolto ottenuti, HBO ha ...

Dopo i buoni risultati d'ascolto ottenuti, HBO ha rinnovato Euphoria per una seconda stagione.ABC ha annunciato che la sesta stagione di How To Get Away With Murder (Le Regole del delitto perfetto) sarà l'ultima. I nuovi episodi debutteranno su ABC il 26 settembre.Netflix ha rinnovato The Society per una ...

ABC ha annunciato che la sesta stagione di How To Get Away With Murder (Le Regole del delitto perfetto) sarà l'ultima. I nuovi episodi debutteranno su ABC il 26 settembre.Netflix ha rinnovato The Society per una seconda stagione che debutterà nel 2020.CBS ha cancellato la Serie del sabato, Ransom dopo tre ...

Netflix ha rinnovato The Society per una seconda stagione che debutterà nel 2020.CBS ha cancellato la Serie del sabato, Ransom dopo tre stagioni. Hallmark Channel ha rinnovato Good Witch per una sesta stagione.La terza stagione di Divorce con Sarah Jessica Parker sarà l'ultima.POP ha salvato One Day at a Time ...

CBS ha cancellato la Serie del sabato, Ransom dopo tre stagioni. Hallmark Channel ha rinnovato Good Witch per una sesta stagione.La terza stagione di Divorce con Sarah Jessica Parker sarà l'ultima.POP ha salvato One Day at a Time dopo la cancellazione da parte di Netflix, ordinando una quarta stagione. Qui i ...

rinnova Blood & Treasure, la Serie estiva di CBS avrà una seconda stagione.Chambers, la Serie Netflix con Uma Thurman non avrà una seconda stagione. Il servizio streaming inoltre ha rinnovato la Serie danese The Rain, per una terza e ultima stagione. Paramount Network ha rinnovato Yellowstone per una terza ...

Chambers, la Serie Netflix con Uma Thurman non avrà una seconda stagione.TruTv ha rinnovato I'm Sorry con Andrea Savage per una terza stagione.FX ha rinnovato Pose per una terza stagione dopo un solo episodio andato in onda, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni nei primi 3 giorni.Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, ...

TruTv ha rinnovato I'm Sorry con Andrea Savage per una terza stagione.FX ha rinnovato Pose per una terza stagione dopo un solo episodio andato in onda, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni nei primi 3 giorni.Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, con Gabrielle Union e Jessica Alba per una seconda stagione.Netflix ha ...

FX ha rinnovato Pose per una terza stagione dopo un solo episodio andato in onda, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni nei primi 3 giorni.Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, con Gabrielle Union e Jessica Alba per una seconda stagione.Netflix ha rinnovato Russian Dolls per una seconda stagione (qui la nostra recensione ...