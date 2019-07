Ricostruzione nella frazioni | Tar sospende normativa variante Piano regolatore

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 luglio 2019) L'Aquila - Il TAR accoglie la richiesta della Soprintendenza per L'Aquila e cratere, che aveva evidenziato anomalie procedurali. L’Aquila 25 luglio 2019. Pubblicata questa mattina l’Ordinanza n.147/2019 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L'Aquila ha accolto la richiesta proposta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila e craterendo in via cautelare gli effetti della Delibera del Consiglio Comunale n. 21 dell’11 aprile 2019 di approvazione definitiva dellaalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per le. La richiesta cautelare è stata presentata a margine del ricorso depositato nel giugno scorso, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, per l'annullamento della stessa delibera. Il Tribunale "atteso che la natura delle censure dedotte, ...

vitocrimi : Oggi a #Sarnano abbiamo posato la prima pietra della scuola primaria 'Leopardi'. A novembre 150 bambini potranno en… - Quirinale : #Amatrice, #Mattarella: Vorrei fare mie le parole della studentessa Silvia così ben espresse: il sogno della realtà… - alfredo_ferdi : RT @vitocrimi: Oggi a #Sarnano abbiamo posato la prima pietra della scuola primaria 'Leopardi'. A novembre 150 bambini potranno entrare nel… -