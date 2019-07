Riciclo rifiuti | lo Sblocca cantieri torna a una legge del ’98 E taglia fuori decine di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’economia circolare in Italia resta una chimera: l’industria del, che già aveva subito un freno nel 2018 a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, rischia di arenarsi a causa delle nuove norme inserite nelladi conversione del decretoapprovata dal Senato. Un intervento legislativo che, paradossalmente, avrebbe dovuto mettere almeno una toppa alle carenze sui criteri dell’‘End of waste’, ossia la ‘cessazione della qualifica di rifiuto’, il processo di recupero al termine del quale un rifiuto non viene più definito tale, ma diventa prodotto o materiale da poter mettere in commercio e utilizzare al posto delle normali materie prime. E le carenze sono tante: ad oggi esistono criteri Ue solo per cinque categorie die tre criteri nazionali, ma sono altri sedici i decreti ministeriali attesi e ancora in fase di elaborazione. Negli ultimi sei ...

