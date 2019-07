Rete 5G | accordo Tim-Vodafone per mettere in comune 22mila torri di trasmissione E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Telecom Italia chiude la partita dellediper il 5G e prevede 800 milioni di sinergie in dieci anni. Ma intanto, oltre agli stessi benefici, la rivaleincassa più di due miliardi dalla cessione delle sueitaliane e si ritrova socio di Inwit, finora controllata solo da Telecom. “E’ un’operazione vincente per tutti”, ha precisato l’ad dell’ex monopolista italiano, Luigi Gubitosi, che ha studiato l’intesa sostanzialmente per abbattere i costi degli investimenti in nuove infrastrutture. Non a caso, grazie all’, “il debito di Tim è atteso si riduca nel tempo di oltre 1,4 miliardi di euro”, come spiega una nota di Telecom, che di debiti ne ha per 33 miliardi. Con questa mossa, entra quindi nel vivo del piano di risanamento dell’ex monopolista. Un progetto di cui è parte integrante anche l’alleanza con la ...

