Repubblica | La Roma pensa a Icardi | 30 milioni più il cartellino di Dzeko

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Repubblica Ceca - Romania e Danimarca : Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di Basket femminile del 2021, in programma tra Valencia (Spagna), Lione e Parigi (Francia). L’Italia è capitata in un raggruppamento abbordabile, con la Repubblica Ceca (principale avversaria), la Romania e la Danimarca. Certamente la formazione Ceca, pur quindicesima agli ultimi Europei, è la più accreditata, con il blocco dell’USK Praga (Katerina e ...

Repubblica : La Roma pensa a dirottare il nuovo stadio a Fiumicino : Su Repubblica la questione dello stadio della Roma. Gli americani hanno già speso 93 milioni per il nuovo stadio e non intendono assistere inermi mentre tutti questi soldi finiscono nella pattumiera. Per questo motivo, nelle scorse settimane, hanno sondato la disponibilità del Comune di Fiumicino come piano B per ospitare l’impianto destinato a Tor di Valle nel caso in cui la trattativa con il Campidoglio dovesse naufragare. La convenzione ...

La Libia - Malta e la Repubblica Ceca conquistano Roma con il World Of Fashion : Kiara Tomaselli – Foto di Giovanni Giuliano Domenica 7 luglio nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si è svolta la 22^ edizione del World Of Fashion. Crocevia di un incontro, ideato e diretto da Nino Graziano Luca. A sfilare sono state le magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da varie aree del mondo. Ad aprire il World Of Fashion è stato il libanese Maged Bou Tanios, apprezzato per i ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Matteo Salvini - Alessandro Di Battista e Romano Prodi : Temi principali della puntata il caso della nave Sea Watch 3, le dichiarazioni esclusive di Alessandro di Battista del Movimento 5 Stelle, intervista esclusiva a Romano Prodi.

Roma - sorpresa alla riapertura della metro Repubblica : dopo 8 mesi la scala mobile è ancora guasta : dopo l'incidente in cui rimasero feriti alcuni tifosi russi, la struttura è stata solo messa in sicurezza con alcune transenne

ROMA - METRO A Repubblica RIAPRE DOPO 8 MESI/ Sindaco Raggi chiede scusa : METRO A ROMA, fermata REPUBBLICA RIAPRE DOPO 246 giorni, 8 MESI,: scuse Raggi e Atac, ma le scale mobili non sono ancora del tutto funzionanti

Roma - riaperta dopo 8 mesi la stazione metro di Repubblica. FOTO : Roma, riaperta dopo 8 mesi la stazione metro di Repubblica. FOTO La fermata di piazza Esedra era chiusa dal 23 ottobre 2018 dopo l’incidente alle scale mobili in cui sono stati coinvolti alcuni tifosi russi che si trovavano nella Capitale per assistere ad un match di Champions League allo stadio Olimpico Parole ...

Roma - riapre la fermata metro di Repubblica : Riaperta la fermata "Repubblica" della metro A di Roma, chiusa dall'incidente dello scorso ottobre. Il malfunzionamento della scala mobile provocò il ferimento di una ventina di tifosi del Cska Mosca nella capitale per la gara di Champions League con i giallorossi. (Lapresse) Redazione ?

Riapertura metro Roma Repubblica : Virginia Raggi “riapre domani” : Riapertura metro Roma Repubblica: Virginia Raggi “riapre domani” Riapertura metro Roma stazione Repubblica – I servizi pubblici rappresentano, ormai da anni, un vero e proprio tallone d’Achille per la Capitale. Tanto che la consiliatura di Virginia Raggi è stata a più riprese cadenzata da problemi ed eventi che hanno riguardato tanto il trasporto pubblico quanto il servizio di igiene. Riapertura metro Roma, stazione Repubblica ...

Roma - Metro A Repubblica riapre domani dopo 256 giorni di stop : «Operative solo 4 scale» : La stazione Repubblica della Metro A riaprirà domani. Questa mattina c'è stato un sopralluogo dell'ad e presidente di Atac Paolo Simioni per il collaudo. Secondo i...

La stazione Repubblica della metropolitana di Roma riaprirà domani : La stazione Repubblica della metropolitana di Roma riaprirà domani, ha comunicato la sindaca Virginia Raggi. La stazione è chiusa da ottobre a causa di un incidente avvenuto su una scala mobile della fermata in cui erano rimasti coinvolti alcuni tifosi russi, arrivati a

Repubblica : pazza idea Hamisk per la Roma : Repubblica lancia una clamorosa idea della Roma. Il club di Pallotta infatti starebbe pensando all’ex capitano del Napoli Marek Hamisk. I contratti on al Cina sono già stati avvitai e i giallorossi contano sulla volontà del calciatore di rientrare in Italia dopo le dichiarazioni di insoddisfazione per il calcio cinese. L’idea ha stuzzicato la fantasia di Trigoria, dove devono trovare un club disposto a prendere Pastore. Lo scambio ...

Repubblica : Pur di allenare la Roma Fonseca rinuncia a parte dello stipendio : Paulo Fonseca è vicinissimo alla Roma. Firmerà la prossima settimana. L’appuntamento, scrive Repubblica, è per mercoledì a Londra, alla presenza anche di Pallotta, che per l’occasione si sposterà da casa sua, dove invece aveva finora ospitato tutti gli ultimi allenatori, da Garcia a Di Francesco passando per Spalletti. L’allenatore portoghese costerà al club giallorosso circa 2 milioni di euro. Lo Shakhtar ne aveva chiesti ...

Fnsi dopo l'inchiesta di Repubblica sul caso Roma : intollerabile clima d'odio verso i giornalisti : Il segretario Lorusso incontra Carlo Bonini e Marco Mensurati autori dell'articolo. La solidarietà dell'Ordine nazionale