Renzi ormai balla da solo

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’apertura di Dario Franceschini al Movimento 5 Stelle, la messa ai voti dell’odg firmato Calenda per escludere qualsiasi alleanza con i grillini, il caso Faraone in Sicilia, l’imbarazzante polemica su chi dovesse intervenire al Senato durante l’informativa del premier Conte sul caso Savoini: la settimana che l’ha preceduta lasciava presagire una Direzione Pd incandescente, soprattutto per le recriminazioni della corrente che fa capo a Roberto Giachetti ma che è pura espressione di Matteo. E invece l’ex ministro della Cultura è stato accolto da un lungo applauso, l’ex ministro dello Sviluppo ha ritirato l’ordine del giorno sul quale pure aveva raccolto 25mila firme, ed è stato infine ratificato il commissariamento del Pd siciliano, con buona pace del luogotenenteano Davide Faraone. Al termine della riunione ...

