Regione Lombardia | rissa al Pirellone tra consiglieri | leghista “punta” Violi M5s

Maltempo : Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 (2) : (AdnKronos) - "Con questi ulteriori 6 milioni di euro che siamo riusciti a recuperare grazie ai ribassi d'asta - ha spiegato Foroni - e che abbiamo voluto mettere immediatamente a disposizione, complessivamente sono stati finanziati interventi per circa 36 milioni di euro. Anche in questa occasione

Maltempo : Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 : Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro per i territori colpiti dall'ondata di Maltempo dell'ottobre 2018 in Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. I fondi si a

Il tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Formigoni aveva ricevuto per anni regali e tangenti da parte di cliniche private

Regione Lombardia liquida 22 mila euro per pagamento spese legali a cittadino che uccise un ladro : Regione Lombardia ha liquidato le spese legali a Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d’Adda (MI) che la notte del

Corte conti : bilancio Regione Lombardia conferma livelli efficienza : “E’ possibile confermare che la gestione finanziaria della Regione mantiene, anche nell’esercizio 2018, elevati livelli di efficienza, già evidenziati nelle

Lombardia : Consiglio Regione approva mozioni su prelievi e registro protesi (5) : (AdnKronos) - Respinta anche la mozione sull’aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti e sui piani di dismissione degli inceneritori sul territorio lombardo (primo firmatario Massimo De Rosa, M5Stelle). Sono state rinviate alla prossima seduta le mozioni sullo studio di fattibili

Lombardia : Consiglio Regione approva mozioni su prelievi e registro protesi (4) : (AdnKronos) - Parere negativo anche da parte della giunta, che per voce dell’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo, ha ricordato il grande impegno del governo regionale sulla questione, attraverso tante iniziative concrete, non ultimo “l’atto di indirizzi al piano regionale energia e clima, che è

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (5) : (AdnKronos) - Rassicurazioni circa la volontà di trovare misure di mitigazione ambientale e di sicurezza sono state fornite dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi, che ha assicurato che Regione Lombardia si farà promotrice di un Coordinamento anche al fine di veicolare informazi

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (3) : (AdnKronos) - Il cronoprogramma è stato illustrato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi che ha annunciato che proprio “in questi giorni si chiuderà l’aggiudicazione definitiva per lo studio di fattibilità del ponte della Becca, cui seguiranno 35 giorni di silenzio-assenso”. Pe

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (4) : (AdnKronos) - De Corato ha, inoltre, sottolineato che la più alta concentrazione di esercizi per lo svolgimento dell’attività di “massaggio ad esclusivo benessere” è presente nella città Metropolitana di Milano e nelle province di Brescia e Bergamo. “In 82 Comuni lombardi con popolazione superiore a

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (2) : (AdnKronos) - La Lombardia è la prima Regione agricola italiana e nel 2017 il valore della produzione ha superato 7,6 miliardi di euro. Le aziende agricole lombarde producono il 37% del latte nazionale, il 41% del riso, il 40% delle carni suine e il 24% di quelle bovine. Il settore registra, però an

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - reddito cittadinanza, Ponte della Becca, programma sviluppo rurale ed edilizia scolastica. Sono alcuni dei temi trattai nel corso del question time della seduta di oggi del Consiglio regionale della Lombardia. Dopo il dibattito sull’assegnazione a Milano-Cortina dei Gioc

Concorso Agenzia Entrate 510 funzionari : i posti per ogni Regione - in Lombardia ben 115 : Nei giorni scorsi sono state finalmente rese note date e luogo presso il quale si terranno le prime prove attitudinali del Concorso dell'Agenzia delle Entrate per 510 funzionari tributari. Sono davvero tanti gli italiani che confidano in questa selezione per riuscire a trovare un posto di lavoro e finalmente sanno quando dovranno affrontare questo primo step concorsuale, più volte rinviato nel corso degli ultimi mesi. Questa prima prova si terrà ...

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a sostegno associazioni d'arma : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Via libera in commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Curzio Trezzani (Lega), al progetto di legge a sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine. Il provvedimento riconosce e promu