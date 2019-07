Reddito di Cittadinanza 2019 | quando e come chiedere gli incentivi contributivi

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nuovo incentivo contributivo per i datori di lavoro che assumono soggetti percettori deldi. Infatti, chi assume con contratto a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del RdC ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del beneficio economico spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. La durata varia in funzione del periodo di RdC già goduto dal lavoratore assunto. In particolare esso è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità. Attenzione però: l’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia ...

