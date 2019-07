Real Madrid | Bale pronto a trasferirsi in Cina | lo Jiangsu Suning gli offre un ingaggio

El Chiringuito : James resta al Real Madrid : James Rodriguez rimarrà al Real Madrid. Lo afferma Josep Pedrerol, presentatore di El Chiringuito, sul suo account Twitter. ¡ATENCIÓN! James se queda en el Real Madrid. Esa es la decisión del club a estas horas. @elChiringuitotv pic.twitter.com/Wf9khOxmEY — Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 26, 2019 As spiega che il club avrebbe deciso di non vendere più il colombiano dopo il grave infortunio accaduto ad Asensio che resterà fuori per ...

International Champions Cup - Milan sfavorito dalle quote : Real Madrid favorito nel derby : Seconda uscita nella International Champions Cup per il Milan che, dopo la sconfitta con il Bayern Monaco, affronta il Benfica, squadra a punteggio pieno nella competizione grazie alle due vittorie con Chivas e Fiorentina. Nonostante la sconfitta, i rossoneri non hanno sfigurato e sono riusciti a limitare i danni, il pronostico degli analisti di Sisal Matchpoint è infatti equilibrato ma i lusitani sono leggermente favoriti, a 2.25, la ...

ICC - Real Madrid-Atletico Madrid in esclusiva su Sportitalia : Dove vedere Real Atletico in Tv e streaming – Primo derby di Madrid per quanto riguarda la nuova stagione. Real e Atletico si preparano ad affrontarsi in una sfida valida per l’International Champions Cup 2019. Un incontro che consentirà di vedere all’opera alcuni dei nuovi acquisti sia dei Blancos – Hazard su tutti – sia […] L'articolo ICC, Real Madrid-Atletico Madrid in esclusiva su Sportitalia è stato Realizzato da Calcio e ...

Il Real Madrid cede Dani Ceballos all’Arsenal : E’ ufficiale: Dani Ceballos è un giocatore dell’Arsenal. La formula scelta dal Real Madrid è stata quella di cedere il suo attaccante in prestito con diritto di riscatto per una stagione. La notizia del Real Madrid al club inglese è stata resa pubblica da entrambi i club sui propri siti internet. Così scrive il Real Madrid nel suo comunicato: “Il Real Madrid e l’Arsenal hanno trovato l’accordo per il trasferimento ...

Il Real Madrid non pensa ai naming rights per il Bernabeu : Niente naming rights per il nuovo Bernabeu, nemmeno dopo la ristrutturazione. L’idea del Real Madrid è infatti quella di mantenere la denominazione storica, come confermato da David Hopkinson, Global Head of Partnerships del Real Madrid, in un’intervista a World Football Summit. «Penso che il nuovo stadio sarà una grande trasformazione – ha spiegato Hopkinson -. Se […] L'articolo Il Real Madrid non pensa ai naming rights ...

Il Mattino – Il Real Madrid libera James ma ad una condizione : Il Mattino – Il Real Madrid libera James ma ad una condizione Il Mattino – Il Real Madrid libera James ma ad una condizione. condizione che conosciamo ormai tutti, ovvero la possibilità di acquistarlo al massimo con un prestito con obbligo di riscatto per arrivare a quella cifra stabilita da tempo ormai. Stiamo parlando dei 42 milioni che avrebbe dovuto versare il Bayern Monaco per l’ acquisto del fantasista colombiano. ...

Goal.com : Zidane non vuole più James Rodriguez al Real Madrid : Secondo quanto scrive l’edizione francese di Goal.com, Zinadine Zidane avrebbe detto a James Rodriguez che non vuole più vederlo nella sede del centro sportivo del Real Madrid, Valdebebas. Se ciò è vero, si allontana l’ipotesi che il colombiano possa rimanere a Madrid in virtù dell’infortunio di Asensio. Sarebbe dunque confermata la volontà del club di cedere il suo gioiello. L'articolo Goal.com: Zidane non vuole più ...

Calciomercato Genoa - colpo ‘galattico’ : è fatta per Lucas Silva dal Real Madrid : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione è servita da lezione in casa Genoa, il brivido retrocessione è rimasto vivo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, adesso il presidente Preziosi non ha più intenzione di soffrire e sta portando avanti una campagna acquisti veramente importante. Nelle ultime mosse la dirigenza rossoblu ha chiuso per un colpo ‘galattico’, un innesto veramente da novanta ed in ...

Video/ Real Madrid Arsenal - 3-2 dcr - : highlights e gol - Bale cambia la sua storia? : Video Real Madrid Arsenal, 3-2 dcr,: gol e highilights. Grande spettacolo questa notte fra le Merengues e i Gunners, ICC 2019,

Real Madrid - Bale entra e segna contro l’Arsenal : Zidane lo promuove e adesso potrebbe essere costretto a tenerlo : Il grave infortunio subito da Asensio nel corso del match con gli inglese potrebbe obbligare il Real Madrid a tenere Bale Colpo di scena nella querelle tra il Real Madrid e Gareth Bale, scoppiata nei giorni scorsi dopo le parole in conferenza stampa di Zinedine Zidane. AFP/LaPresse L’allenatore dei blancos aveva scaricato il gallese in seguito al match con il Bayern Monaco, sottolineando come sarebbe stato contento se fosse partito ...

Real Madrid – Caso Bale - l’agente non ha dubbi : “non lascerà in prestito! E’ uno dei migliori del pianeta” : L’agente di Gareth Bale non ci sta: Barnett torna sul Caso del calciatore gallese dopo le affermazioni di Zidane Continua il botta e risposta tra Zidane e l’agente di Gareth Bale, dopo le affermazioni del tecnico del Real Madrid che ha affermato che il gallese non fa più parte del progetto della squadra madrilena. Dopo il chiarimento di Zidane di oggi, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Arsenal nella ...

Real Madrid – Zidane torna sul caso Bale - l’allenatore dei blancos fa chiarezza : “non ho mancato di rispetto a nessuno” : Zidane torna sul caso Bale: le parole dell’allenatore del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Arsenal per l’International Champions Cup Scoppia il caso Bale al Real Madrid: Zinedine Zidane ha messo alla porta l’esterno gallese, scatenando non poche polemiche. E’ infatti intervenuto anche l’agente di Bale, che non le ha mandate a dire all’allenatore francese, che oggi è ...

Zidane-Bale - continua il botta e risposta in casa Real Madrid : ”Voglio essere molto chiaro riguardo alla situazione che coinvolge Gareth. Per prima cosa, non ho mancato di rispetto a nessuno, men che meno a un giocatore. Ho sempre detto che i giocatori sono l’aspetto più importante del calcio e io starò sempre dalla loro parte”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, situazione delicata con Bale con il gallese che ormai è un separato in casa. ...

ICC 2019 - Real Madrid-Arsenal in diretta esclusiva su Sportitalia : dove vedere Real Madrid-Arsenal Tv streaming. L’International Champions Cup rappresenta ormai uno degli eventi più amati dai calciofili, spesso in “crisi d’astinenza” da partite ufficiali e desiderosi di vedere in campo i propri idoli in vista della ripresa ufficiale della stagione. L’evento, che è ormai diventato una classica del periodo più caldo dell’anno, può essere […] L'articolo ICC 2019, Real ...